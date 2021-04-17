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В МИД Ирана оценили ход переговоров по ядерному соглашению
В МИД Ирана оценили ход переговоров по ядерному соглашению
Стороны переговоров по иранскому ядерному досье достигли взаимопонимания вокруг ядерного соглашения, переговоры в Вене достигли точки, после которой может идти... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T16:48
2021-04-17T16:48
мид ирана
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иран
в мире
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ДОХА, 17 апр - РИА Новости. Стороны переговоров по иранскому ядерному досье достигли взаимопонимания вокруг ядерного соглашения, переговоры в Вене достигли точки, после которой может идти работа над общим текстом, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.Вторая на текущей неделе очная встреча политдиректоров "пятёрки" и Ирана состоялась в субботу."Появилось новое взаимопонимание вокруг ядерного соглашения, есть общая почва между сторонами в отношении конечной цели продолжающихся переговоров в Вене", - сказал Аракчи Иранскому государственному телевидению.Как отметил заместитель главы МИД Ирана, "переговоры о возвращении к ядерному соглашению достигли точки, после которой они могут работать над общим текстом". По его словам, иранская делегация представила свои запросы относительно ядерного досье и отмены санкций, и это может быть хорошей основой для достижения окончательного документа на переговорах.
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мид ирана, вена, иран, в мире

В МИД Ирана оценили ход переговоров по ядерному соглашению

16:48 17.04.2021
 
© AFP 2021 / Atta KenareИранский флаг на АЭС Бушер
Иранский флаг на АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© AFP 2021 / Atta Kenare
Читать ria.ru в
ДОХА, 17 апр - РИА Новости. Стороны переговоров по иранскому ядерному досье достигли взаимопонимания вокруг ядерного соглашения, переговоры в Вене достигли точки, после которой может идти работа над общим текстом, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
Вторая на текущей неделе очная встреча политдиректоров "пятёрки" и Ирана состоялась в субботу.
"Появилось новое взаимопонимание вокруг ядерного соглашения, есть общая почва между сторонами в отношении конечной цели продолжающихся переговоров в Вене", - сказал Аракчи Иранскому государственному телевидению.
Как отметил заместитель главы МИД Ирана, "переговоры о возвращении к ядерному соглашению достигли точки, после которой они могут работать над общим текстом". По его словам, иранская делегация представила свои запросы относительно ядерного досье и отмены санкций, и это может быть хорошей основой для достижения окончательного документа на переговорах.
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