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При тушении пожара в Пекине погибли двое пожарных
При тушении пожара в Пекине погибли двое пожарных
Двое пожарных погибли, один получил ранения в пятницу при тушении пожара на электростанции в районе Фэнтай на юге Пекина, говорится в сообщении пожарного... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T08:37
2021-04-17T08:37
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ПЕКИН, 17 апр – РИА Новости. Двое пожарных погибли, один получил ранения в пятницу при тушении пожара на электростанции в районе Фэнтай на юге Пекина, говорится в сообщении пожарного управления китайской столицы.Пожарные получили сообщение о пожаре на электростанции в районе Фэнтай в пятницу около 12.17 (7.17 мск), на место оперативно прибыли 47 пожарных расчетов и 235 пожарных.Около 14.15 по местному времени (9.15 мск), когда пожарные проводили работы с южной стороны станции, в северной ее части внезапно произошел взрыв, в результате двое пожарных погибли, один получил ранения, без вести пропал один сотрудник электростанции. Пожар был потушен только к 23.40 (18.40 мск).Согласно данным предварительного расследования, до инцидента электростанция находилась в стадии строительства и наладки. Причины происшествия устанавливаются.
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пекин, китай, в мире

При тушении пожара в Пекине погибли двое пожарных

08:37 17.04.2021
 
© AP Photo / Ng Han GuanПожарный расчет в Китае
Пожарный расчет в Китае - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 17 апр – РИА Новости. Двое пожарных погибли, один получил ранения в пятницу при тушении пожара на электростанции в районе Фэнтай на юге Пекина, говорится в сообщении пожарного управления китайской столицы.
Пожарные получили сообщение о пожаре на электростанции в районе Фэнтай в пятницу около 12.17 (7.17 мск), на место оперативно прибыли 47 пожарных расчетов и 235 пожарных.
Около 14.15 по местному времени (9.15 мск), когда пожарные проводили работы с южной стороны станции, в северной ее части внезапно произошел взрыв, в результате двое пожарных погибли, один получил ранения, без вести пропал один сотрудник электростанции. Пожар был потушен только к 23.40 (18.40 мск).
Согласно данным предварительного расследования, до инцидента электростанция находилась в стадии строительства и наладки. Причины происшествия устанавливаются.
Китайский пожарный - РИА Новости, 1920, 12.07.2020
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