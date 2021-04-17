https://ria.ru/20210417/pekin-1728682922.html

При тушении пожара в Пекине погибли двое пожарных

При тушении пожара в Пекине погибли двое пожарных

Двое пожарных погибли, один получил ранения в пятницу при тушении пожара на электростанции в районе Фэнтай на юге Пекина, говорится в сообщении пожарного... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T08:37

2021-04-17T08:37

2021-04-17T08:37

пекин

китай

в мире

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ПЕКИН, 17 апр – РИА Новости. Двое пожарных погибли, один получил ранения в пятницу при тушении пожара на электростанции в районе Фэнтай на юге Пекина, говорится в сообщении пожарного управления китайской столицы.Пожарные получили сообщение о пожаре на электростанции в районе Фэнтай в пятницу около 12.17 (7.17 мск), на место оперативно прибыли 47 пожарных расчетов и 235 пожарных.Около 14.15 по местному времени (9.15 мск), когда пожарные проводили работы с южной стороны станции, в северной ее части внезапно произошел взрыв, в результате двое пожарных погибли, один получил ранения, без вести пропал один сотрудник электростанции. Пожар был потушен только к 23.40 (18.40 мск).Согласно данным предварительного расследования, до инцидента электростанция находилась в стадии строительства и наладки. Причины происшествия устанавливаются.

https://ria.ru/20200712/1574230680.html

пекин

китай

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пекин, китай, в мире