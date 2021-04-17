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Пашинян поздравил Асада с национальным праздником
Пашинян поздравил Асада с национальным праздником
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Сирии Башару Асаду в связи с национальным праздником этой страны – Днем... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T12:54
2021-04-17T12:54
никол пашинян
мид армении
башар асад
европа
сирия
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 17 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Сирии Башару Асаду в связи с национальным праздником этой страны – Днем эвакуации – и заявил о готовности углублять традиционный диалог между двумя государствами, заявили в пресс-службе кабмина Армении."Сердечно поздравляю вас и дружественный народ Сирии с национальным праздником Сирийской Арабской Республики. Армянский и сирийские народы связывают тесные исторические связи и чувство дружбы, которые являются реальной основой сотрудничества и развития отношений между нашими странами", - говорится в послании Пашиняна.Он выразил надежду, народ Сирии вскоре преодолеет последствия серьезного кризиса и пойдет по пути мира и стабильности. "Подтверждаю нашу готовность и впредь вносить свой вклад в решение существующих гуманитарных проблем и углубление традиционного диалога между нашими странами на благо наших стран и народов. Желаю вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Сирии – мира и благополучия", - отмечается в послании.С 8 февраля 2019 года в Алеппо приступила к работе гуманитарная миссия Армении в составе 83 человек. На нее возложены задачи по разминированию вне зоны боевых действий, информированию населения о минах и медицинской помощи жителям Алеппо.Армянская община в Сирии считалась одной из самых крупных диаспор до начала конфликта в стране и насчитывала около 110 тысяч человек. В основном члены диаспоры жили в Алеппо (60 тысяч человек), Дамаске (7 тысяч), Латакии, Кесабе и Эль-Камышлы. После начала сирийского кризиса, по разным оценкам, более 90 тысяч армян покинули Сирию. Ранее МИД Армении заявлял, что республика предоставила убежище более чем 22 тысячам граждан Сирии, став третьим в Европе государством по числу принятых сирийских беженцев относительно численности населения страны.
https://ria.ru/20201009/turtsiya-1579067756.html
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никол пашинян, мид армении, башар асад, европа, сирия, армения, в мире

Пашинян поздравил Асада с национальным праздником

12:54 17.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЕРЕВАН, 17 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Сирии Башару Асаду в связи с национальным праздником этой страны – Днем эвакуации – и заявил о готовности углублять традиционный диалог между двумя государствами, заявили в пресс-службе кабмина Армении.
"Сердечно поздравляю вас и дружественный народ Сирии с национальным праздником Сирийской Арабской Республики. Армянский и сирийские народы связывают тесные исторические связи и чувство дружбы, которые являются реальной основой сотрудничества и развития отношений между нашими странами", - говорится в послании Пашиняна.
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Он выразил надежду, народ Сирии вскоре преодолеет последствия серьезного кризиса и пойдет по пути мира и стабильности. "Подтверждаю нашу готовность и впредь вносить свой вклад в решение существующих гуманитарных проблем и углубление традиционного диалога между нашими странами на благо наших стран и народов. Желаю вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Сирии – мира и благополучия", - отмечается в послании.
С 8 февраля 2019 года в Алеппо приступила к работе гуманитарная миссия Армении в составе 83 человек. На нее возложены задачи по разминированию вне зоны боевых действий, информированию населения о минах и медицинской помощи жителям Алеппо.
Армянская община в Сирии считалась одной из самых крупных диаспор до начала конфликта в стране и насчитывала около 110 тысяч человек. В основном члены диаспоры жили в Алеппо (60 тысяч человек), Дамаске (7 тысяч), Латакии, Кесабе и Эль-Камышлы. После начала сирийского кризиса, по разным оценкам, более 90 тысяч армян покинули Сирию. Ранее МИД Армении заявлял, что республика предоставила убежище более чем 22 тысячам граждан Сирии, став третьим в Европе государством по числу принятых сирийских беженцев относительно численности населения страны.
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Никол ПашинянМИД АрменииБашар АсадЕвропаСирияАрменияВ мире
 
 
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