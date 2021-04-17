https://ria.ru/20210417/otpevanie-1728731773.html

В Великобритании началось отпевание принца Филиппа

В Великобритании началось отпевание принца Филиппа

Отпевание супруга королевы Великобритании Елизаветы Второй герцога Эдинбургского началось в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T17:07

2021-04-17T17:07

2021-04-17T17:19

принц филипп, герцог эдинбургский

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 17 апр – РИА Новости, Мария Табак. Отпевание супруга королевы Великобритании Елизаветы Второй герцога Эдинбургского началось в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.На церемонию не допущены журналисты, за исключением операторов, ведущих прямую трансляцию.Отпевание принца проводят настоятель Вестминстерского аббатства Дэвид Хойл и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Во время службы небольшой хор из четырех человек исполнит музыкальные фрагменты, выбранные герцогом Эдинбургским.Внутрь церкви допущены, в соответствии с антиковидными правилами, 30 человек. Согласно прежним планам, на похороны принца Филиппа должны были собраться 800 человек, так что пандемия внесла очень существенные коррективы в церемонию.Помимо королевы и их с принцем Филиппом четверых детей вместе с мужьями и женами присутствовать в часовне будут восемь внуков (замужние и женатые – с мужьями и женами), а также племянники королевы - леди Сара Шатто с супругом и граф Сноуден. Также приглашены кузены королевы герцоги Глостерский и Кентский и ее кузина принцесса Александра, внучатый племянник принца Филиппа принц Баденский, родственник сестер принца Филиппа ландграф Гессенский, внук старшей сестры герцога Эдинбургского принц Филипп Гогенлоэ-Лангенбург и графиня Маунтбаттен – ближайший друг королевы и покойного герцога.Собравшиеся в церкви носят маски и соблюдают нормы социального дистанцирования, им также запрещено петь.От присутствия на похоронах отказался британский премьер Борис Джонсон: он заявил, что уступит свое место, чтобы службу могли посетить как можно больше близких родственников покойного.Герцог будет похоронен в королевской усыпальнице часовни, однако это будет лишь его временное пристанище: после кончины его вдовы останки принца Филиппа будут перенесены в тот предел, где уже покоятся родители королевы - король Георг VI и королева Елизавета, ее младшая сестра принцесса Маргарет, и где будет похоронена сама Елизавета Вторая. Таким образом, супруги, прожившие вместе 73 года, смогут снова воссоединиться.

https://ria.ru/20210417/video-1728708545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

принц филипп, герцог эдинбургский, великобритания, в мире