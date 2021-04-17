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В Новосибирске арестовали экс-журналиста и бизнесмена
В Новосибирске арестовали экс-журналиста и бизнесмена
Центральный районный суд в субботу заключил под стражу подозреваемых в мошенничестве бывшего журналиста Николая Сальникова и известного в городе бизнесмена... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T12:37
2021-04-17T12:37
россия
новосибирск
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 17 апр – РИА Новости. Центральный районный суд в субботу заключил под стражу подозреваемых в мошенничестве бывшего журналиста Николая Сальникова и известного в городе бизнесмена Сергея Проничева, сообщает суд."В отношении Проничева Сергея, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 16 июня 2021 года", - говорится в сообщении. Аналогичное решение суд принял в отношении Сальникова.Ранее источник в силовых структурах региона сообщил, что уголовное дело связано с предполагаемым вымогательством в отношении известных политических деятелей Новосибирска и Новосибирской области. Сальников снял видеоролик о местном спортивном клубе "Успех", в котором называл связанных с ним людей организованным преступным сообществом. Позже ролик был удален.Николай Сальников - бывший корреспондент областной государственной телекомпании ОТС. Широкую известность он получил в 2019 году, когда записал видеообращение к федеральным властям с требованием потушить лесные пожары в сибирских регионах. После этого он уволился. В 2020 году Сальников был кандидатом в депутаты в заксобрание Новосибирской области, но выборы проиграл.Сергей Проничев – известный в Новосибирске бизнесмен, основатель в прошлом крупного производителя алкоголя "Сибирский бальзам". В 2019 году Проничев регистрировался кандидатом для участия в выборах мэра Новосибирска, но затем снял свою кандидатуру.
https://realty.ria.ru/20210415/anapa-1728431751.html
https://ria.ru/20210415/moshennichestvo-1728406489.html
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россия, новосибирск, новосибирская область, происшествия

В Новосибирске арестовали экс-журналиста и бизнесмена

12:37 17.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 17 апр – РИА Новости. Центральный районный суд в субботу заключил под стражу подозреваемых в мошенничестве бывшего журналиста Николая Сальникова и известного в городе бизнесмена Сергея Проничева, сообщает суд.
"В отношении Проничева Сергея, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 16 июня 2021 года", - говорится в сообщении. Аналогичное решение суд принял в отношении Сальникова.
Наручники - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 16:18
Экс-судью с сыном и кузеном посадили за попытку аферы в Анапе
Ранее источник в силовых структурах региона сообщил, что уголовное дело связано с предполагаемым вымогательством в отношении известных политических деятелей Новосибирска и Новосибирской области. Сальников снял видеоролик о местном спортивном клубе "Успех", в котором называл связанных с ним людей организованным преступным сообществом. Позже ролик был удален.
Николай Сальников - бывший корреспондент областной государственной телекомпании ОТС. Широкую известность он получил в 2019 году, когда записал видеообращение к федеральным властям с требованием потушить лесные пожары в сибирских регионах. После этого он уволился. В 2020 году Сальников был кандидатом в депутаты в заксобрание Новосибирской области, но выборы проиграл.
Сергей Проничев – известный в Новосибирске бизнесмен, основатель в прошлом крупного производителя алкоголя "Сибирский бальзам". В 2019 году Проничев регистрировался кандидатом для участия в выборах мэра Новосибирска, но затем снял свою кандидатуру.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 14:21
Московская пенсионерка отдала лжеполицейскому 42 тысячи долларов
 
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