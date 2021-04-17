https://ria.ru/20210417/noty-1728671461.html
Посольство США в России не получало нот о мерах против дипведомства
Посольство США в России не получало нот о мерах против дипведомства
Посольство США в Москве пока не получало официальной дипломатической ноты касательно работы дипмиссии в России в дальнейшем. Об этом говорится в поступившем в... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T01:02
2021-04-17T01:02
2021-04-17T01:12
россия
вашингтон
джон салливан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
посольство сша в рф
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Посольство США в Москве пока не получало официальной дипломатической ноты касательно работы дипмиссии в России в дальнейшем. Об этом говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении американского посла Джона Салливана.Штаты ввели новые ограничительные меры против Москвы 15 апреля. Под санкции попали 32 физических лица и объединения. Ограничения, в том числе запрещают американским финансовым учреждениям приобретать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Помимо этого, Вашингтон объявил о выдворении из страны десяти российских дипломатов.В свою очередь Москва озвучила ответные меры. В частности, Россия предложит десяти американским дипломатам покинуть страну, закончится практика бесконтрольных краткосрочных поездок сотрудников дипмиссии США в Россию, ограничивается передвижение американских дипломатов по стране, будет прекращаться деятельность американских фондов, вмешивающихся в политику Москвы. Также власти запретили восьми чиновникам администрации США въезд в Россию, а американскому послу порекомендовали поехать в Вашингтон за консультациями.
https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728650572.html
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россия, вашингтон, джон салливан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), посольство сша в рф, москва, сша, в мире