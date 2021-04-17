https://ria.ru/20210417/noty-1728671461.html

Посольство США в России не получало нот о мерах против дипведомства

Посольство США в России не получало нот о мерах против дипведомства

Посольство США в Москве пока не получало официальной дипломатической ноты касательно работы дипмиссии в России в дальнейшем. Об этом говорится в поступившем в... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T01:02

2021-04-17T01:02

2021-04-17T01:12

россия

вашингтон

джон салливан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

посольство сша в рф

москва

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728427817_0:0:2697:1517_1920x0_80_0_0_4f73e3093c783dd75266b99314fca2f6.jpg

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Посольство США в Москве пока не получало официальной дипломатической ноты касательно работы дипмиссии в России в дальнейшем. Об этом говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении американского посла Джона Салливана.Штаты ввели новые ограничительные меры против Москвы 15 апреля. Под санкции попали 32 физических лица и объединения. Ограничения, в том числе запрещают американским финансовым учреждениям приобретать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Помимо этого, Вашингтон объявил о выдворении из страны десяти российских дипломатов.В свою очередь Москва озвучила ответные меры. В частности, Россия предложит десяти американским дипломатам покинуть страну, закончится практика бесконтрольных краткосрочных поездок сотрудников дипмиссии США в Россию, ограничивается передвижение американских дипломатов по стране, будет прекращаться деятельность американских фондов, вмешивающихся в политику Москвы. Также власти запретили восьми чиновникам администрации США въезд в Россию, а американскому послу порекомендовали поехать в Вашингтон за консультациями.

https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728650572.html

россия

вашингтон

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вашингтон, джон салливан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), посольство сша в рф, москва, сша, в мире