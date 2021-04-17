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Мясников назвал способ борьбы с последствиями коронавируса
Мясников назвал способ борьбы с последствиями коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о пользе омега-3 жирных кислот при реабилитации после COVID-19. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T14:47
2021-04-17T14:47
2021-04-17T20:06
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александр мясников (врач)
здоровье - общество
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о пользе омега-3 жирных кислот при реабилитации после COVID-19.По его словам, этот микроэлемент положительно влияет на здоровье человека, обладает противовоспалительным действием и помогает бороться с мерцательной аритмией."Омега-3 — это те полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в морской рыбе, речная тут не поможет", — уточнил специалист. Мясников также порекомендовал употреблять рыбу, выловленную собственноручно. "Мы не знаем, чем кормят искусственно выращенную рыбу. <...> Поэтому оптимальный выбор средств омега-3 — полученные из дикой рыбы, например, из дикого лосося. В ней больше и омега-3, и других питательных полезных веществ", — подытожил врач.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр мясников (врач), здоровье - общество, общество
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости
. Врач и телеведущий Александр Мясников
в эфире телеканала "Россия 1"
рассказал о пользе омега-3 жирных кислот при реабилитации после COVID-19.
По его словам, этот микроэлемент положительно влияет на здоровье человека, обладает противовоспалительным действием и помогает бороться с мерцательной аритмией.
"Омега-3 — это те полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в морской рыбе, речная тут не поможет", — уточнил специалист.
Мясников также порекомендовал употреблять рыбу, выловленную собственноручно. "Мы не знаем, чем кормят искусственно выращенную рыбу. <...> Поэтому оптимальный выбор средств омега-3 — полученные из дикой рыбы, например, из дикого лосося. В ней больше и омега-3, и других питательных полезных веществ", — подытожил врач.