https://ria.ru/20210417/myasnikov-1728716039.html

Мясников назвал способ борьбы с последствиями коронавируса

Мясников назвал способ борьбы с последствиями коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о пользе омега-3 жирных кислот при реабилитации после COVID-19. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T14:47

2021-04-17T14:47

2021-04-17T20:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр мясников (врач)

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о пользе омега-3 жирных кислот при реабилитации после COVID-19.По его словам, этот микроэлемент положительно влияет на здоровье человека, обладает противовоспалительным действием и помогает бороться с мерцательной аритмией."Омега-3 — это те полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в морской рыбе, речная тут не поможет", — уточнил специалист. Мясников также порекомендовал употреблять рыбу, выловленную собственноручно. "Мы не знаем, чем кормят искусственно выращенную рыбу. <...> Поэтому оптимальный выбор средств омега-3 — полученные из дикой рыбы, например, из дикого лосося. В ней больше и омега-3, и других питательных полезных веществ", — подытожил врач.

https://ria.ru/20210417/bessonnitsa-1728679219.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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