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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210417/multfilm-1728686842.html
Мультфильм "Душа" победил в главной категории премии Annie Awards
Мультфильм "Душа" победил в главной категории премии Annie Awards
Американский мультфильм "Душа" победил в главной категории премии Annie Awards, став "Лучшим анимационным фильмом", сообщили организаторы. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T09:35
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культура
лос-анджелес
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Американский мультфильм "Душа" победил в главной категории премии Annie Awards, став "Лучшим анимационным фильмом", сообщили организаторы.Сорок восьмая церемония вручения премии состоялась 16 апреля и из-за пандемии коронавируса проходила в виртуальном формате.Вместе с мультфильмом "Душа" в категории "Лучший анимационный фильм" боролись и другие ленты - "Вперед", "Семья Уиллоби", "Тролли. Мировой тур" и "Семейка Крудс: Новоселье". Мультфильм также победил в ряде других номинаций, завоевав награды за лучшие спецэффекты, лучшую анимацию персонажей, лучшую музыку, лучшую раскадровку и лучший сценарий.Мультфильм "Душа" уже завоевал "Золотой глобус" в категории "Лучший анимационный фильм", также он номинирован на премию "Оскар".По сюжету мультфильма, всю жизнь мечтавший выступать в джазовом ансамбле школьный учитель музыки Джо Гарднер успешно проходит прослушивание у известной клубной певицы, но, возвращаясь домой, падает в люк и умирает. Теперь Джо должен отправиться в Великое После, но он сбегает с идущего в вечность эскалатора и случайно попадает в Великое До, где у будущих людей зарождаются увлечения, мечты и интересы. Джо становится наставником упрямой души 22, которая уже много веков не может найти свою искру и отправиться на Землю.Премия Annie Awards считается одной из самых престижных в мире анимации, вручается с 1972 года в Лос-Анджелесе голливудским подразделением Международной ассоциации анимационных фильмов (International Animated Film Association). Награда присуждается в более чем трех десятках категорий.
https://ria.ru/20210215/dusha-1597579674.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лос-анджелес

Мультфильм "Душа" победил в главной категории премии Annie Awards

09:35 17.04.2021 (обновлено: 09:37 17.04.2021)
 
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Американский мультфильм "Душа" победил в главной категории премии Annie Awards, став "Лучшим анимационным фильмом", сообщили организаторы.
Сорок восьмая церемония вручения премии состоялась 16 апреля и из-за пандемии коронавируса проходила в виртуальном формате.
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Вместе с мультфильмом "Душа" в категории "Лучший анимационный фильм" боролись и другие ленты - "Вперед", "Семья Уиллоби", "Тролли. Мировой тур" и "Семейка Крудс: Новоселье". Мультфильм также победил в ряде других номинаций, завоевав награды за лучшие спецэффекты, лучшую анимацию персонажей, лучшую музыку, лучшую раскадровку и лучший сценарий.
Мультфильм "Душа" уже завоевал "Золотой глобус" в категории "Лучший анимационный фильм", также он номинирован на премию "Оскар".
По сюжету мультфильма, всю жизнь мечтавший выступать в джазовом ансамбле школьный учитель музыки Джо Гарднер успешно проходит прослушивание у известной клубной певицы, но, возвращаясь домой, падает в люк и умирает. Теперь Джо должен отправиться в Великое После, но он сбегает с идущего в вечность эскалатора и случайно попадает в Великое До, где у будущих людей зарождаются увлечения, мечты и интересы. Джо становится наставником упрямой души 22, которая уже много веков не может найти свою искру и отправиться на Землю.
Премия Annie Awards считается одной из самых престижных в мире анимации, вручается с 1972 года в Лос-Анджелесе голливудским подразделением Международной ассоциации анимационных фильмов (International Animated Film Association). Награда присуждается в более чем трех десятках категорий.
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