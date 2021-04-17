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Шоубиз
https://ria.ru/20210417/morgenshtern-1728711505.html
РБК: Альфа-банк отказался называть Моргенштерна своим сотрудником
РБК: Альфа-банк отказался называть Моргенштерна своим сотрудником
Альфа-банк отказался считать рэпера Алишера Моргенштерна своим сотрудником, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T14:05
2021-04-17T16:43
шоубиз
моргенштерн (алишер моргенштерн)
россия
альфа-банк
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Альфа-банк отказался считать рэпера Алишера Моргенштерна своим сотрудником, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.Позднее в пресс-службе уточнили РИА Новости, что не отказывают от сотрудничества с Моргенштерном и планируют "и дальше с ним работать, как с любым другим блогером, размещать рекламные интеграции".Моргенштерн известен эпатажным поведением и провокационными текстами песен, а также клипами. Недавно он снялся в рекламном ролике Альфа-банка, в котором пил алкоголь и показывал средний палец. К контенту предъявила претензии Федеральная антимонопольная служба — из-за того, что артист называет банк "лучшим в стране", не указывая критериев, а образ сотрудниц банка в видео противоречит реальному.После этого кредитная организация сочла Моргенштерна "самым неоднозначным креативным маркетологом" в России и наняла на работу. Под него в структуре компании сделали отдельную должность — "директор по работе с молодежью". Как отмечал директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов, рэпер будет ходить в офис, участвовать в планерках и отчитываться за результаты.
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моргенштерн (алишер моргенштерн), россия, альфа-банк

РБК: Альфа-банк отказался называть Моргенштерна своим сотрудником

14:05 17.04.2021 (обновлено: 16:43 17.04.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремия "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
Премия Человек года – 2020 по версии журнала GQ - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Альфа-банк отказался считать рэпера Алишера Моргенштерна своим сотрудником, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

"Новость о том, что он наш сотрудник, — это не более чем рекламный ход. Он не является нашим сотрудником", — сказали представители банка.

Позднее в пресс-службе уточнили РИА Новости, что не отказывают от сотрудничества с Моргенштерном и планируют "и дальше с ним работать, как с любым другим блогером, размещать рекламные интеграции".
Моргенштерн известен эпатажным поведением и провокационными текстами песен, а также клипами. Недавно он снялся в рекламном ролике Альфа-банка, в котором пил алкоголь и показывал средний палец. К контенту предъявила претензии Федеральная антимонопольная служба — из-за того, что артист называет банк "лучшим в стране", не указывая критериев, а образ сотрудниц банка в видео противоречит реальному.
После этого кредитная организация сочла Моргенштерна "самым неоднозначным креативным маркетологом" в России и наняла на работу. Под него в структуре компании сделали отдельную должность — "директор по работе с молодежью". Как отмечал директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов, рэпер будет ходить в офис, участвовать в планерках и отчитываться за результаты.
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ШоубизМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)РоссияАльфа-банк
 
 
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