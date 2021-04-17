РБК: Альфа-банк отказался называть Моргенштерна своим сотрудником
14:05 17.04.2021 (обновлено: 16:43 17.04.2021)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремия "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Альфа-банк отказался считать рэпера Алишера Моргенштерна своим сотрудником, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
"Новость о том, что он наш сотрудник, — это не более чем рекламный ход. Он не является нашим сотрудником", — сказали представители банка.
Позднее в пресс-службе уточнили РИА Новости, что не отказывают от сотрудничества с Моргенштерном и планируют "и дальше с ним работать, как с любым другим блогером, размещать рекламные интеграции".
Моргенштерн известен эпатажным поведением и провокационными текстами песен, а также клипами. Недавно он снялся в рекламном ролике Альфа-банка, в котором пил алкоголь и показывал средний палец. К контенту предъявила претензии Федеральная антимонопольная служба — из-за того, что артист называет банк "лучшим в стране", не указывая критериев, а образ сотрудниц банка в видео противоречит реальному.
После этого кредитная организация сочла Моргенштерна "самым неоднозначным креативным маркетологом" в России и наняла на работу. Под него в структуре компании сделали отдельную должность — "директор по работе с молодежью". Как отмечал директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов, рэпер будет ходить в офис, участвовать в планерках и отчитываться за результаты.