https://ria.ru/20210417/morgenshtern-1728711505.html

РБК: Альфа-банк отказался называть Моргенштерна своим сотрудником

РБК: Альфа-банк отказался называть Моргенштерна своим сотрудником

Альфа-банк отказался считать рэпера Алишера Моргенштерна своим сотрудником, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T14:05

2021-04-17T14:05

2021-04-17T16:43

шоубиз

моргенштерн (алишер моргенштерн)

россия

альфа-банк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601842529_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_e0661d8905d4e34e566d84a31532a005.jpg

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Альфа-банк отказался считать рэпера Алишера Моргенштерна своим сотрудником, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.Позднее в пресс-службе уточнили РИА Новости, что не отказывают от сотрудничества с Моргенштерном и планируют "и дальше с ним работать, как с любым другим блогером, размещать рекламные интеграции".Моргенштерн известен эпатажным поведением и провокационными текстами песен, а также клипами. Недавно он снялся в рекламном ролике Альфа-банка, в котором пил алкоголь и показывал средний палец. К контенту предъявила претензии Федеральная антимонопольная служба — из-за того, что артист называет банк "лучшим в стране", не указывая критериев, а образ сотрудниц банка в видео противоречит реальному.После этого кредитная организация сочла Моргенштерна "самым неоднозначным креативным маркетологом" в России и наняла на работу. Под него в структуре компании сделали отдельную должность — "директор по работе с молодежью". Как отмечал директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов, рэпер будет ходить в офис, участвовать в планерках и отчитываться за результаты.

https://ria.ru/20210406/klip-1727056529.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

моргенштерн (алишер моргенштерн), россия, альфа-банк