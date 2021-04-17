https://ria.ru/20210417/meydof-1728623205.html

Надул пузырь на миллиарды и умер в тюрьме. Кто главный аферист США

Надул пузырь на миллиарды и умер в тюрьме. Кто главный аферист США

Легенда Уолл-стрит, основатель биржи NASDAQ и одаренный лжец Бернард Мейдофф скончался в тюрьме в 82 года. Выйти на свободу не было шансов: за создание самой... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T08:00

2021-04-17T08:00

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фбр

nasdaq

бернард мэдофф

сша

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Софья Мельничук. Легенда Уолл-стрит, основатель биржи NASDAQ и одаренный лжец Бернард Мейдофф скончался в тюрьме в 82 года. Выйти на свободу не было шансов: за создание самой масштабной финансовой пирамиды он получил 150 лет заключения. Его крах заставил власти реформировать надзорные органы, а история семьи тянет на сюжет шекспировской трагедии. РИА Новости вспоминает, как высоко забрался и как больно упал крупнейший фондовый мошенник. Не повторить судьбу отцаМейдофф родился в нью-йоркском районе Куинс в конце 1930-х. Предпринимательская жилка досталась ему от отца: тот построил небольшой, но успешный бизнес по продаже спортивных товаров. Берни отцом гордился и старался во всем ему подражать. Однако вскоре из-за Корейской войны начались перебои в производстве, и дело закрыли.Это сильно повлияло на мальчика. "У тебя на глазах отец, твой идол, строит собственный бизнес, а потом теряет все", — вспоминал Мейдофф. Еще подростком он решил, что добьется успеха и пойдет на все, чтобы не повторить судьбу отца.Тогда же, в средней школе, он познакомился с Рут, которая позже стала его женой и матерью двоих детей. Первое дело Бернард открыл в 22 года. Торговал копеечными акциями, но природное обаяние и удивительная способность убеждать привлекали инвесторов. По собственным признаниям, в то время его радовали крохи со стола воротил Уолл-стрит, но не покидало чувство неоцененности. Первая фирма прогорела в 1961-м: в США внезапно обрушились фондовые рынки. Берни ничего никому не сказал — не хотел походить на отца. Занял денег, расплатился с долгами и открыл новое предприятие. Одаренный шарлатанИнвестиционный фонд Madoff Investment Securities он основал вместе с братом Питером, и на этот раз удача улыбнулась. Фирма заслужила репутацию одной из самых прибыльных и надежных. Среди клиентов были крупнейшие хедж-фонды, корпорации, банки, благотворительные организации и даже звезды Голливуда — режиссер Стивен Спилберг, актер Кевин Бэйкон. Со временем в семейный бизнес пришли сыновья Мейдоффа Эндрю и Марк. Мейдофф к тому же стал пионером электронной торговли на бирже. Вести сделки можно было из дома после работы — настоящий прорыв.На пике фонд управлял активами в 65 миллиардов долларов и приносил инвесторам стабильную прибыль — 12-13 процентов годовых. Не такой уж большой заработок, чтобы заподозрить неладное. Некоторые считали, что секрет успеха — в инсайдерской информации, ведь клиентов, которые могли ее предоставить, у Мейдоффа хватало.Бизнесмена называли столпом Уолл-стрит, он несколько лет был председателем биржи NASDAQ, к созданию которой приложил руку. "Самые крутые банки приходили ко мне, развлекали как могли. Мне башню срывало", — вспоминал он. В это нетрудно поверить: уже в конце 1980-х он зарабатывал около 100 миллионов долларов в год.Спустя 30 лет выяснилось, что успешный бизнес и безупречная репутация Мейдоффа — не более чем громадных размеров пузырь. Деньги на ветерВ конце 2008-го ударил мировой финансовый кризис, и инвесторы стали выводить деньги из фонда Мейдоффа. Новых вкладчиков становилось все меньше, и Бернард решил рассказать об афере сыновьям. Оказалось, он уже много лет не занимается доверенными ему инвестициями и не совершает никаких сделок на бирже, а фонд — "большая ложь".Проценты старым инвесторам более десяти лет он выплачивал за счет притока денег от новых вкладчиков. Эти средства вообще не попадали на фондовый рынок, их перегоняли прямиком через личный банковский счет Берни.Марка и Эндрю признание отца повергло в шок, и они доложили ФБР. "Сразу пошли к адвокату, и он посоветовал сдать собственного отца. Так они и сделали, и с тех пор я больше их не видел", — вспоминал Мейдофф.Его арестовали на следующий день. Теперь потрясение испытали тысячи вкладчиков, для которых имя Мейдоффа было синонимом надежности и порядочности. Инвесторы потеряли в общей сложности 17,5 миллиарда долларов. "Это казалось невозможным, я не верила в происходящее. Понимаете, его всегда рекомендовали как надежного человека", — говорила одна из доверившихся Бернарду. Ее пожилые родители вложили в мошенническую суперсхему два миллиона долларов."Я полагался на него, он ведь управлял деньгами, которые я откладывал на обучение дочери с семидесятых", — рассказывал другой инвестор пирамиды Мейдоффа. "Все пропало, деньги как ветром сдуло", — вспоминает он события конца 2008-го.Один из бывших вкладчиков покончил с собой. СМИ связывали решение уйти из жизни с огромными потерями в схеме Мейдоффа: клиент лишился 1,4 миллиарда долларов. Крах по ШекспируВсю вину бизнесмен взял на себя. Признался в 11 преступлениях, раскаялся, но все равно получил 150 лет тюрьмы и штраф в 170 миллиардов долларов.Когда точно Мейдофф превратил фонд в финансовую пирамиду, так и не выяснили. Сам Берни утверждал, что махинации начались в 1991-м, но его бухгалтер замечал нестыковки в документах еще в 1975-м.И совсем не понятно, зачем афера понадобилась столь успешному бизнесмену. "Чтобы поддерживать наш образ жизни и содержать семью, денег у меня хватало. Более чем, — объяснял он. — Не было необходимости этим заниматься". По его словам, им двигала бесконтрольная жадность: чем больше имел, тем больше хотелось, остановиться не мог. Жена и дети в интервью уверяли, что десятилетиями ничего не подозревали о махинациях. "Он разрушил жизни людей, это ужасно, я никогда его не прощу", — говорил младший сын Эндрю. Вскоре он умер от рака. Старший, Марк, так и не оправился от предательства отца и спустя два года после оглашения приговора покончил с собой.Афера Мейдоффа ударила не только по тысячам обманутых вкладчиков, но и по властям. Он десятилетиями обводил вокруг пальца регуляторов. Комиссия по ценным бумагам расследовала деятельность Madoff Investment Securities с 1999-го и не находила ничего, что бросило бы тень на репутацию бизнесмена. Нестыковки в отчетах маскировали, и неизвестно, как долго еще продолжалась афера, если бы Мейдофф не сознался сам. И даже после этого у властей ушли годы, чтобы понять, как именно она работала. Неудивительно, что после скандала Комиссию по ценным бумагам реформировали. Жертвы мошеннической схемы до сих пор не вернули утраченные средства. Некоторые получили часть инвестиций с помощью адвокатов Фонда пострадавших Мейдоффа. На 2018-й фонд выплатил 37 тысячам вкладчиков 2,7 миллиарда долларов, но это лишь малая часть потерь. "Мне жаль, что так вышло, — обращался к ним Мейдофф в одном из признаний. — Но это вам никак не поможет".Выдающийся финансист и виртуозный шарлатан прожил долгую жизнь. Его влияние на Уолл-стрит было поистине грандиозно — как и ущерб от махинаций. В памяти американцев надолго останется "великий лжец", разрушивший судьбы десятков тысяч инвесторов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, nasdaq, бернард мэдофф, сша