https://ria.ru/20210417/malayziya-1728705318.html

В Малайзии 40 медиков заразились COVID-19 после полной вакцинации

В Малайзии 40 медиков заразились COVID-19 после полной вакцинации

Сорок медработников в Малайзии заразились COVID-19 после получения двух компонентов вакцины, заявил генеральный директор министерства здравоохранения страны Нур РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T13:02

2021-04-17T13:02

2021-04-17T13:02

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Сорок медработников в Малайзии заразились COVID-19 после получения двух компонентов вакцины, заявил генеральный директор министерства здравоохранения страны Нур Хишам Абдулла."Сорок наших медицинских работников заразились после второй дозы вакцины; девять из них заразились спустя более чем две недели после получения второй дозы, а 31 - спустя менее двух недель… Еще 142 медицинских работника заразились после получения первой дозы", - написал представитель минздрава в Facebook.Он подчеркнул, что ни у кого из заразившихся не выявлено тяжелых симптомов, и добавил, что необходимо соблюдать меры по борьбе с коронавирусом, несмотря на вакцинацию.Министр здравоохранения Малайзии Адам Баба заявил, что более 438 тысяч человек в стране получили оба компонента вакцины от COVID-19, передает агентство Bernama.Вакцинация в Малайзии проводится препаратами Pfizer-BioNTech и Sinovac. Также в стране ожидаются поставки вакцины AstraZeneca.По данным местного минздрава, в Малайзии зарегистрировано 370 528 случаев заражения COVID-19, 1365 человек при этом скончались и свыше 350,5 тысячи выздоровели.

https://ria.ru/20210411/koronavirus-1727736970.html

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astrazeneca , малайзия, в мире