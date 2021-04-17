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В Малайзии 40 медиков заразились COVID-19 после полной вакцинации
В Малайзии 40 медиков заразились COVID-19 после полной вакцинации
Сорок медработников в Малайзии заразились COVID-19 после получения двух компонентов вакцины, заявил генеральный директор министерства здравоохранения страны Нур РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T13:02
2021-04-17T13:02
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Сорок медработников в Малайзии заразились COVID-19 после получения двух компонентов вакцины, заявил генеральный директор министерства здравоохранения страны Нур Хишам Абдулла."Сорок наших медицинских работников заразились после второй дозы вакцины; девять из них заразились спустя более чем две недели после получения второй дозы, а 31 - спустя менее двух недель… Еще 142 медицинских работника заразились после получения первой дозы", - написал представитель минздрава в Facebook.Он подчеркнул, что ни у кого из заразившихся не выявлено тяжелых симптомов, и добавил, что необходимо соблюдать меры по борьбе с коронавирусом, несмотря на вакцинацию.Министр здравоохранения Малайзии Адам Баба заявил, что более 438 тысяч человек в стране получили оба компонента вакцины от COVID-19, передает агентство Bernama.Вакцинация в Малайзии проводится препаратами Pfizer-BioNTech и Sinovac. Также в стране ожидаются поставки вакцины AstraZeneca.По данным местного минздрава, в Малайзии зарегистрировано 370 528 случаев заражения COVID-19, 1365 человек при этом скончались и свыше 350,5 тысячи выздоровели.
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astrazeneca , малайзия, в мире

В Малайзии 40 медиков заразились COVID-19 после полной вакцинации

13:02 17.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Сорок медработников в Малайзии заразились COVID-19 после получения двух компонентов вакцины, заявил генеральный директор министерства здравоохранения страны Нур Хишам Абдулла.
"Сорок наших медицинских работников заразились после второй дозы вакцины; девять из них заразились спустя более чем две недели после получения второй дозы, а 31 - спустя менее двух недель… Еще 142 медицинских работника заразились после получения первой дозы", - написал представитель минздрава в Facebook.
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Он подчеркнул, что ни у кого из заразившихся не выявлено тяжелых симптомов, и добавил, что необходимо соблюдать меры по борьбе с коронавирусом, несмотря на вакцинацию.
Министр здравоохранения Малайзии Адам Баба заявил, что более 438 тысяч человек в стране получили оба компонента вакцины от COVID-19, передает агентство Bernama.
Вакцинация в Малайзии проводится препаратами Pfizer-BioNTech и Sinovac. Также в стране ожидаются поставки вакцины AstraZeneca.
По данным местного минздрава, в Малайзии зарегистрировано 370 528 случаев заражения COVID-19, 1365 человек при этом скончались и свыше 350,5 тысячи выздоровели.
 
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