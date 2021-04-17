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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210417/lukashenko-1728712076.html
Лукашенко пока не планирует привиться от коронавируса
Лукашенко пока не планирует привиться от коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии планов на данный момент прививаться против нового коронавируса, поскольку у него еще имеются... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T14:11
2021-04-17T14:16
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 17 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии планов на данный момент прививаться против нового коронавируса, поскольку у него еще имеются антитела после ранее перенесенной болезни, сообщило в субботу агентство Sputnik Беларусь.Белорусский лидер в июле 2020 года заявил, что, по заключению медиков, он бессимптомно, "на ногах", перенес коронавирус. В конце декабря Лукашенко сообщил, что не планирует прививаться против COVID-19, в этом плане относит себя к "скептикам". Однако в марте он не исключил, что привьется против COVID-19, когда "придет время", при этом выразил надежду, что у него еще сохранились антитела после перенесенной летом болезни."Александр Лукашенко рассказал, что сам пока не планирует вакцинироваться, особенно учитывая то, что недавно анализ его крови показал наличие достаточного количества антител после ранее перенесенной болезни", - говорится в сообщении. Отмечается, что об этом Лукашенко рассказал журналистам во время участия в республиканском субботнике.Глава государства добавил, что ранее никогда не делал прививки и от гриппа.Касаясь ситуации с COVID-19 в стране, Лукашенко заверил, что она контролируемая и даже ниже ожидавшегося ранее уровня. "Мы ждали, говорили об этом, что будет новая, третья волна. Мы ждали большей волны… мы ожидали в полтора раза выше подъем", - отметил глава государства.Он также заявил, что Белоруссия, которая начала выпуск российской вакцины "Спутник V", достаточно производит вакцин для того, чтобы хотя бы обезопасить на время людей. "На полгода, 6-8 месяцев. Мы не знаем, в течение какого срока вакцина будет действовать. То, что она действует и предохраняет людей на какой-то период, - это точно", - сказал Лукашенко.Он также в целом подчеркнул важность здорового образа жизни, поддержания достаточного уровня физической активности с учетом, что подобные вирусы могут получить распространение и в будущем. "Вирус активизирует те болезни, которые есть у человека, - хронические. Даже те болезни, которые мы порой не видим. Учитывая, что мы постоянно будем жить с этими вирусами, не знаю, какие будут, нам надо взяться за себя и за свою жизнь. Больше работать, нормально питаться. Сколько раз говорил: свое надо есть, из нашей земли, а не какое-то заморское. То есть надо браться за свой образ жизни", - отметил президент.
https://ria.ru/20210416/sputnik-1728520916.html
https://ria.ru/20210222/vaktsina-1598572849.html
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коронавирус covid-19, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко пока не планирует привиться от коронавируса

14:11 17.04.2021 (обновлено: 14:16 17.04.2021)
 
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim GuchekПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim Guchek
Читать ria.ru в
МИНСК, 17 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии планов на данный момент прививаться против нового коронавируса, поскольку у него еще имеются антитела после ранее перенесенной болезни, сообщило в субботу агентство Sputnik Беларусь.
Белорусский лидер в июле 2020 года заявил, что, по заключению медиков, он бессимптомно, "на ногах", перенес коронавирус. В конце декабря Лукашенко сообщил, что не планирует прививаться против COVID-19, в этом плане относит себя к "скептикам". Однако в марте он не исключил, что привьется против COVID-19, когда "придет время", при этом выразил надежду, что у него еще сохранились антитела после перенесенной летом болезни.
"Александр Лукашенко рассказал, что сам пока не планирует вакцинироваться, особенно учитывая то, что недавно анализ его крови показал наличие достаточного количества антител после ранее перенесенной болезни", - говорится в сообщении. Отмечается, что об этом Лукашенко рассказал журналистам во время участия в республиканском субботнике.
Глава государства добавил, что ранее никогда не делал прививки и от гриппа.
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Касаясь ситуации с COVID-19 в стране, Лукашенко заверил, что она контролируемая и даже ниже ожидавшегося ранее уровня. "Мы ждали, говорили об этом, что будет новая, третья волна. Мы ждали большей волны… мы ожидали в полтора раза выше подъем", - отметил глава государства.
Он также заявил, что Белоруссия, которая начала выпуск российской вакцины "Спутник V", достаточно производит вакцин для того, чтобы хотя бы обезопасить на время людей. "На полгода, 6-8 месяцев. Мы не знаем, в течение какого срока вакцина будет действовать. То, что она действует и предохраняет людей на какой-то период, - это точно", - сказал Лукашенко.
Он также в целом подчеркнул важность здорового образа жизни, поддержания достаточного уровня физической активности с учетом, что подобные вирусы могут получить распространение и в будущем. "Вирус активизирует те болезни, которые есть у человека, - хронические. Даже те болезни, которые мы порой не видим. Учитывая, что мы постоянно будем жить с этими вирусами, не знаю, какие будут, нам надо взяться за себя и за свою жизнь. Больше работать, нормально питаться. Сколько раз говорил: свое надо есть, из нашей земли, а не какое-то заморское. То есть надо браться за свой образ жизни", - отметил президент.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
 
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