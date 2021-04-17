https://ria.ru/20210417/london-1728729216.html

Вокруг Букингемского дворца в день похорон принца Филиппа перекрыли улицы

Вокруг Букингемского дворца в день похорон принца Филиппа перекрыли улицы

Улицы вокруг Букингемского дворца в Лондоне в день похорон супруга королевы Елизаветы Второй оцеплены полицией, жителей страны просят не приносить цветы и не... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T16:44

2021-04-17T16:44

2021-04-17T17:27

умер принц филипп

принц филипп, герцог эдинбургский

скотленд-ярд

лондон

виндзор

в мире

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ЛОНДОН, 17 апр – РИА Новости, Мария Табак. Улицы вокруг Букингемского дворца в Лондоне в день похорон супруга королевы Елизаветы Второй оцеплены полицией, жителей страны просят не приносить цветы и не собираться группами из-за пандемии коронавируса.Принц Филипп скончался 9 апреля, не дожив двух месяцев до своего столетия."Суббота – важный день для страны, день, когда Его Королевское высочество герцог Эдинбургский предается земле в Виндзоре. Хотя это событие происходит не в Лондоне, Скотланд-Ярд в течение недели проводит операцию по обеспечению безопасности в районе Вестминстер и вблизи Букингемского дворца, чтобы защитить людей и не допустить преступлений. Заметное полицейское присутствие сохранится на протяжении всех выходных", - говорится в сообщении Скотланд-Ярда.Улицы по периметру Букингемского дворца – лондонской резиденции британских монархов – перекрыты, полицейских можно видеть повсюду."Мы любезно просим вас не оставлять здесь цветов, записок, предметов и свечей. Информируем, что любые предметы, оставленные здесь, регулярно вывозятся", - гласят таблички, установленные вдоль ограды дворца. Людей это, впрочем, не останавливает: у ворот можно видеть немало букетов цветов, а также, к примеру, цветочное панно в виде британского флага с надписью "Покойся с миром, принц Филипп" от футбольного клуба Челси, решившего таким образом почтить память герцога Эдинбургского.Собравшиеся на площади, в основном, соблюдают меры социального дистанцирования, чему способствует повышенное присутствие полиции.В 15.00 (17.00 мск), перед самым отпеванием принца в часовне святого Георгия в Виндзорском замке, страна погрузится в молчание. Об этом напоминают даже специально установленные в метро щиты."Сегодня похороны Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Будем рады, если вы присоединитесь к нам, когда мы примем участие в национальной минуте молчания в 15.00", - гласит текст на щитах.На территорию Виндзорского замка в день похорон посторонние допускаться не будут, королевский двор и правительство призывают жителей страны воздержаться от поездок в Виндзор. Иностранных журналистов Букингемский дворец аккредитовывать не стал. В центре города усилено присутствие полиции, близко к замку никого не подпускают из соображений безопасности.Несколько улиц в центре города перекрыли, владельцам местных кафе запретили в субботу выставлять на улицу столики, чтобы не допускать скоплений людей.Церемония похорон принца Филиппа начнется в 14.21 (16.21 мск), когда гроб с телом покойного покинет замок, после этого начнется траурная процессия.

https://radiosputnik.ria.ru/20210417/pokhorony-1728728220.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210417/pokhorony-1728721619.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210417/fillip-1728712702.html

лондон

виндзор

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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