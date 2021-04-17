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Вокруг Букингемского дворца в день похорон принца Филиппа перекрыли улицы
Вокруг Букингемского дворца в день похорон принца Филиппа перекрыли улицы
Улицы вокруг Букингемского дворца в Лондоне в день похорон супруга королевы Елизаветы Второй оцеплены полицией, жителей страны просят не приносить цветы и не... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T16:44
2021-04-17T17:27
умер принц филипп
принц филипп, герцог эдинбургский
скотленд-ярд
лондон
виндзор
в мире
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ЛОНДОН, 17 апр – РИА Новости, Мария Табак. Улицы вокруг Букингемского дворца в Лондоне в день похорон супруга королевы Елизаветы Второй оцеплены полицией, жителей страны просят не приносить цветы и не собираться группами из-за пандемии коронавируса.Принц Филипп скончался 9 апреля, не дожив двух месяцев до своего столетия."Суббота – важный день для страны, день, когда Его Королевское высочество герцог Эдинбургский предается земле в Виндзоре. Хотя это событие происходит не в Лондоне, Скотланд-Ярд в течение недели проводит операцию по обеспечению безопасности в районе Вестминстер и вблизи Букингемского дворца, чтобы защитить людей и не допустить преступлений. Заметное полицейское присутствие сохранится на протяжении всех выходных", - говорится в сообщении Скотланд-Ярда.Улицы по периметру Букингемского дворца – лондонской резиденции британских монархов – перекрыты, полицейских можно видеть повсюду."Мы любезно просим вас не оставлять здесь цветов, записок, предметов и свечей. Информируем, что любые предметы, оставленные здесь, регулярно вывозятся", - гласят таблички, установленные вдоль ограды дворца. Людей это, впрочем, не останавливает: у ворот можно видеть немало букетов цветов, а также, к примеру, цветочное панно в виде британского флага с надписью "Покойся с миром, принц Филипп" от футбольного клуба Челси, решившего таким образом почтить память герцога Эдинбургского.Собравшиеся на площади, в основном, соблюдают меры социального дистанцирования, чему способствует повышенное присутствие полиции.В 15.00 (17.00 мск), перед самым отпеванием принца в часовне святого Георгия в Виндзорском замке, страна погрузится в молчание. Об этом напоминают даже специально установленные в метро щиты."Сегодня похороны Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Будем рады, если вы присоединитесь к нам, когда мы примем участие в национальной минуте молчания в 15.00", - гласит текст на щитах.На территорию Виндзорского замка в день похорон посторонние допускаться не будут, королевский двор и правительство призывают жителей страны воздержаться от поездок в Виндзор. Иностранных журналистов Букингемский дворец аккредитовывать не стал. В центре города усилено присутствие полиции, близко к замку никого не подпускают из соображений безопасности.Несколько улиц в центре города перекрыли, владельцам местных кафе запретили в субботу выставлять на улицу столики, чтобы не допускать скоплений людей.Церемония похорон принца Филиппа начнется в 14.21 (16.21 мск), когда гроб с телом покойного покинет замок, после этого начнется траурная процессия.
https://radiosputnik.ria.ru/20210417/pokhorony-1728728220.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210417/pokhorony-1728721619.html
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умер принц филипп, принц филипп, герцог эдинбургский, скотленд-ярд, лондон, виндзор, в мире

Вокруг Букингемского дворца в день похорон принца Филиппа перекрыли улицы

16:44 17.04.2021 (обновлено: 17:27 17.04.2021)
 
© РИА НовостиУлицы вокруг Букингемского дворца в Лондоне в день похорон принца Филиппа оцеплены
Улицы вокруг Букингемского дворца в Лондоне в день похорон принца Филиппа оцеплены - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости
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ЛОНДОН, 17 апр – РИА Новости, Мария Табак. Улицы вокруг Букингемского дворца в Лондоне в день похорон супруга королевы Елизаветы Второй оцеплены полицией, жителей страны просят не приносить цветы и не собираться группами из-за пандемии коронавируса.
Принц Филипп скончался 9 апреля, не дожив двух месяцев до своего столетия.
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"Суббота – важный день для страны, день, когда Его Королевское высочество герцог Эдинбургский предается земле в Виндзоре. Хотя это событие происходит не в Лондоне, Скотланд-Ярд в течение недели проводит операцию по обеспечению безопасности в районе Вестминстер и вблизи Букингемского дворца, чтобы защитить людей и не допустить преступлений. Заметное полицейское присутствие сохранится на протяжении всех выходных", - говорится в сообщении Скотланд-Ярда.
Улицы по периметру Букингемского дворца – лондонской резиденции британских монархов – перекрыты, полицейских можно видеть повсюду.
"Мы любезно просим вас не оставлять здесь цветов, записок, предметов и свечей. Информируем, что любые предметы, оставленные здесь, регулярно вывозятся", - гласят таблички, установленные вдоль ограды дворца. Людей это, впрочем, не останавливает: у ворот можно видеть немало букетов цветов, а также, к примеру, цветочное панно в виде британского флага с надписью "Покойся с миром, принц Филипп" от футбольного клуба Челси, решившего таким образом почтить память герцога Эдинбургского.
Собравшиеся на площади, в основном, соблюдают меры социального дистанцирования, чему способствует повышенное присутствие полиции.
Приспущенный флаг на крыше Букингемского дворца - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
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В 15.00 (17.00 мск), перед самым отпеванием принца в часовне святого Георгия в Виндзорском замке, страна погрузится в молчание. Об этом напоминают даже специально установленные в метро щиты.
"Сегодня похороны Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Будем рады, если вы присоединитесь к нам, когда мы примем участие в национальной минуте молчания в 15.00", - гласит текст на щитах.
На территорию Виндзорского замка в день похорон посторонние допускаться не будут, королевский двор и правительство призывают жителей страны воздержаться от поездок в Виндзор. Иностранных журналистов Букингемский дворец аккредитовывать не стал. В центре города усилено присутствие полиции, близко к замку никого не подпускают из соображений безопасности.
Несколько улиц в центре города перекрыли, владельцам местных кафе запретили в субботу выставлять на улицу столики, чтобы не допускать скоплений людей.
Церемония похорон принца Филиппа начнется в 14.21 (16.21 мск), когда гроб с телом покойного покинет замок, после этого начнется траурная процессия.
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Умер принц Филипппринц Филипп, герцог ЭдинбургскийСкотленд-ЯрдЛондонВиндзорВ мире
 
 
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