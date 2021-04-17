https://ria.ru/20210417/liviya-1728719425.html

Богданов встретился со спецпосланником генсека ООН по Ливии

Богданов встретился со спецпосланником генсека ООН по Ливии

Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил по телефону со спецпосланником генсека ООН по Ливии Яном Кубишем политическое урегулирование в... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T15:30

2021-04-17T15:30

2021-04-17T15:30

россия

ян кубиш

халифа хафтар

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муаммар каддафи

ливия

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил по телефону со спецпосланником генсека ООН по Ливии Яном Кубишем политическое урегулирование в стране, сообщает МИД РФ."В свете итогов состоявшегося 15-16 апреля визита в Москву председателя Правительства национального единства Ливии Абдельхамида Дбейбы в ходе беседы был продолжен подробный обмен мнениями о складывающейся ситуации в Ливии с упором на задачи реализации новым руководством страны положений "дорожной карты" урегулирования, принятой Форумом ливийского политического диалога в ноябре 2020 года, включая проведение общенациональных выборов, запланированных на 24 декабря текущего года", - отмечается в сообщении.Стороны также подчеркнули важность дальнейшей координации усилий мирового сообщества при центральной роли ООН в интересах скорейшего вывода Ливии из затянувшегося внутриполитического кризиса в соответствии с решениями Берлинской международной конференции и резолюцией 2510 СБ ООН.После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря. Новым главой Президентского совета по итогам голосования по спискам был избран бывший посол Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в Греции Мухаммад Менфи. Главой переходного правительства избран ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.

https://ria.ru/20210415/liviya-1728475698.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210404/liviya-1604204640.html

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россия, ян кубиш, халифа хафтар, совет безопасности оон, муаммар каддафи, ливия, оон, в мире