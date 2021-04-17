https://ria.ru/20210417/kozlovskiy-1728698742.html

Козловский рассказал о сложностях в работе над фильмом "Чернобыль"

Козловский рассказал о сложностях в работе над фильмом "Чернобыль"

Сложность фильма "Чернобыль" о последствиях аварии на АЭС заключалась в том, чтобы отобрать материал, полученный в ходе общения с участниками аварии и... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T11:51

2021-04-17T11:51

2021-04-17T11:51

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Сложность фильма "Чернобыль" о последствиях аварии на АЭС заключалась в том, чтобы отобрать материал, полученный в ходе общения с участниками аварии и представителями атомной отрасли, а также в результате прочтения документальной и художественной литературы на эту тему, заявил РИА Новости Данила Козловский, который выступил режиссером, продюсером и исполнителем главной мужской роли в фильме."Сложность заключалась в отборке того материала, собственно, это и было самым непростым. Важно было захватить то, что действительно может помочь в производстве картины, и отказаться от всего лишнего", - рассказал Козловский.Он добавил, что команда фильма встречалась с ликвидаторами, пожарными, санитарами, ветеранами, представителями современной атомной отрасли, которые разъясняли материал с технической точки зрения и вносили уточнения.Драма "Чернобыль" вышла в прокат 15 апреля. Фильм рассказывает о трех ликвидаторах последствий Чернобыльской АЭС: пожарном, инженере и водолазе, которым поручена крайне тяжелая миссия, ее выполнение необходимо для предотвращения глобальной катастрофы. Главные роли сыграли Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова.

https://ria.ru/20210409/pugacheva-1727490419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кино, данила козловский