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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210417/kozlovskiy-1728698742.html
Козловский рассказал о сложностях в работе над фильмом "Чернобыль"
Козловский рассказал о сложностях в работе над фильмом "Чернобыль"
Сложность фильма "Чернобыль" о последствиях аварии на АЭС заключалась в том, чтобы отобрать материал, полученный в ходе общения с участниками аварии и... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T11:51
2021-04-17T11:51
культура
новости культуры
кино
данила козловский
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Сложность фильма "Чернобыль" о последствиях аварии на АЭС заключалась в том, чтобы отобрать материал, полученный в ходе общения с участниками аварии и представителями атомной отрасли, а также в результате прочтения документальной и художественной литературы на эту тему, заявил РИА Новости Данила Козловский, который выступил режиссером, продюсером и исполнителем главной мужской роли в фильме."Сложность заключалась в отборке того материала, собственно, это и было самым непростым. Важно было захватить то, что действительно может помочь в производстве картины, и отказаться от всего лишнего", - рассказал Козловский.Он добавил, что команда фильма встречалась с ликвидаторами, пожарными, санитарами, ветеранами, представителями современной атомной отрасли, которые разъясняли материал с технической точки зрения и вносили уточнения.Драма "Чернобыль" вышла в прокат 15 апреля. Фильм рассказывает о трех ликвидаторах последствий Чернобыльской АЭС: пожарном, инженере и водолазе, которым поручена крайне тяжелая миссия, ее выполнение необходимо для предотвращения глобальной катастрофы. Главные роли сыграли Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова.
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новости культуры, кино, данила козловский

Козловский рассказал о сложностях в работе над фильмом "Чернобыль"

11:51 17.04.2021
 
© Предоставлено "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Чернобыль"
Кадр из фильма Чернобыль - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© Предоставлено "Централ Партнершип"
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Сложность фильма "Чернобыль" о последствиях аварии на АЭС заключалась в том, чтобы отобрать материал, полученный в ходе общения с участниками аварии и представителями атомной отрасли, а также в результате прочтения документальной и художественной литературы на эту тему, заявил РИА Новости Данила Козловский, который выступил режиссером, продюсером и исполнителем главной мужской роли в фильме.
"Сложность заключалась в отборке того материала, собственно, это и было самым непростым. Важно было захватить то, что действительно может помочь в производстве картины, и отказаться от всего лишнего", - рассказал Козловский.
Он добавил, что команда фильма встречалась с ликвидаторами, пожарными, санитарами, ветеранами, представителями современной атомной отрасли, которые разъясняли материал с технической точки зрения и вносили уточнения.
"Встречаясь с ликвидаторами, мы просили рассказать их, как все было. Начинает человек описывать эпизод, проходит полчаса, возвращаешь его к тем событиям, а он уже отказывается от своих прежних слов и пересказывает по-другому. И это не значит, что он врет. Боже упаси. Нет. Просто почти 35 лет – это довольно много, воспоминания претерпели изменения, обросли личной историей каждого. И в этом смысле мне было сложно. Но, если у тебя есть внутренняя сверхзадача, ты четко для себя формулируешь высказывание, эти сложности, связанные с тем, что ты не был участником событий, преодолеваются", - отметил Козловский.
Драма "Чернобыль" вышла в прокат 15 апреля. Фильм рассказывает о трех ликвидаторах последствий Чернобыльской АЭС: пожарном, инженере и водолазе, которым поручена крайне тяжелая миссия, ее выполнение необходимо для предотвращения глобальной катастрофы. Главные роли сыграли Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова.
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