https://ria.ru/20210417/koronavirus-1728698896.html

Число жертв COVID-19 в мире превысило три миллиона человек

Число жертв COVID-19 в мире превысило три миллиона человек

Число скончавшихся с коронавирусом во всем мире превысило отметку в 3 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T11:52

2021-04-17T11:52

2021-04-17T11:56

университет джонса хопкинса

сша

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

в мире

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Число скончавшихся с коронавирусом во всем мире превысило отметку в 3 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По состоянию на 11.20 мск, количество летальных исходов из-за COVID-19 в мире достигло 3 000 225. Число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру превышает 139,9 миллиона.Наибольшее число смертей среди пациентов с коронавирусом зафиксировано в США – свыше 566 тысяч.

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университет джонса хопкинса, сша, коронавирус covid-19, в мире