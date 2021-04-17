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Число жертв COVID-19 в мире превысило три миллиона человек
Число жертв COVID-19 в мире превысило три миллиона человек
Число скончавшихся с коронавирусом во всем мире превысило отметку в 3 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T11:52
2021-04-17T11:52
2021-04-17T11:56
университет джонса хопкинса
сша
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
в мире
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Число скончавшихся с коронавирусом во всем мире превысило отметку в 3 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По состоянию на 11.20 мск, количество летальных исходов из-за COVID-19 в мире достигло 3 000 225. Число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру превышает 139,9 миллиона.Наибольшее число смертей среди пациентов с коронавирусом зафиксировано в США – свыше 566 тысяч.
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университет джонса хопкинса, сша, коронавирус covid-19, в мире