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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T11:07
2021-04-17T11:07
2021-04-17T11:07
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика алтай
еврейская автономная область
магаданская область
общество
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0%, 2. Республика Алтай, Республика Тыва, Еврейская автономная область - 0,02%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область - 0,04%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика алтай, еврейская автономная область, магаданская область, общество