https://ria.ru/20210417/koronavirus-1728694206.html

В России выявили 9321 новый случай заражения коронавирусом

В России выявили 9321 новый случай заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 9321 случай COVID-19, сообщает оперативный штаб. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T11:02

2021-04-17T11:02

2021-04-17T11:33

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 9321 случай COVID-19, сообщает оперативный штаб.Днем ранее было 8995 заразившихся. Темп прироста заболеваемости вырос до 0,20 процента. Умерли 398 человек, выписались после лечения — 8832.Новые случаи выявили в 84 регионах, прироста нет только в Ненецком автономном округе. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве — 2822 (днем ранее было 2476), Санкт-Петербурге — 701, Подмосковье — 586, Ростовской области — 241, Нижегородской — 222. Меньше всего их в Еврейской автономной области и на Чукотке — по одному, а на Алтае, в Туве и Магаданской области — по три.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 4 693 469 человек, 105 193 из них умерли, 4 319 389 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 138,7 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 139 миллионов. Около трех миллионов человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Турцию, Италию, Испанию и Германию.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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