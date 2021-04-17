https://ria.ru/20210417/kollektivnyy-1728669721.html

Депутат уточнил сроки достижения россиянами коллективного иммунитета

Депутат уточнил сроки достижения россиянами коллективного иммунитета

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может сформироваться в российских регионах до начала четвертой волны пандемии, которая возможна осенью, считает РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T02:10

2021-04-17T02:10

2021-04-17T02:15

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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иммунитет

здоровье

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может сформироваться в российских регионах до начала четвертой волны пандемии, которая возможна осенью, считает член Комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный.В интервью радио Sputnik депутат отметил, что по данным скрининга, в Москве и некоторых других крупных городах инфекцию уже перенесли порядка 60 процентов жителей. "Большие города были самыми пораженными местами. В столицах субъектов разная ситуация, но чем дальше на восток, тем меньше количество переболевших. В средней полосе – в районе 40 процентов в крупных городах. Говорить о коллективном иммунитете с учетом вакцинации можно будет к концу лета, можно успеть до четвертой волны, которая возможна осенью", – полагает Куринный.Для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы более 60 процентов населения страны было защищено от инфекции. Для достижения такого уровня необходимо проводить активную прививочную кампанию, особенно в сельской местности, где ситуация хуже, чем в больших городах, подчеркнул депутат. "Там надо будет использовать все возможные варианты. Это и выездные бригады, и организация прививочных пунктов на базе уже имеющихся медицинских пунктов и, самое главное, надо использовать убеждение, чтобы люди прошли вакцинацию", – считает Куринный.По его словам, это особенно важно, потому что пока угроза третьей волны COVID-19 не миновала. "Я думаю, что волна будет, но она будет чуть менее заметна в крупных городах и столице. Здесь третья волна будет сглаженная, а вот в других местах, где пока население не переболело, ситуация будет довольно серьезная", – заключил Куринный.

https://ria.ru/20210416/koronavirus-1728532683.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, алексей куринный, иммунитет, здоровье, госдума рф, москва, общество