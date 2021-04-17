https://ria.ru/20210417/kambodzha-1728730028.html

В Камбодже генерала полиции уволили за вечеринку во время карантина

В Камбодже генерала полиции уволили за вечеринку во время карантина

Заместитель начальника штаба генеральной комиссии национальной полиции Камбоджи, генерал-майор Онг Чантхуок уволен со службы в связи с организацией вечеринки в... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T16:52

2021-04-17T16:52

2021-04-17T16:52

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Заместитель начальника штаба генеральной комиссии национальной полиции Камбоджи, генерал-майор Онг Чантхуок уволен со службы в связи с организацией вечеринки в Пномпене в условиях карантина, сообщила в субботу газета Khmer Times со ссылкой на власти страны.Генерал вместе с двумя другими организаторами был задержан полицией в пятницу.Онг Чантхуок был уволен за организацию вечеринки с танцами и распитием спиртных напитков в условиях действия карантинных ограничений в стране, говорится в указе короля страны Нородома Сиамони, изданном после запроса премьер-министра Камбоджи Хун Сена. Дело генерала направлено на рассмотрение в муниципальный суд Пномпеня.Премьер-министр также направил королю запрос о лишении генерала звания и призвал суд назначить максимальную меру наказания.С 1 апреля в Камбодже действовали жесткие меры ограничения, которые, однако, не смогли остановить распространение коронавирусной инфекции. В связи с этим власти приняли решение с 15 по 28 апреля ввести в Пномпене полный локдаун. Проживающим в Пномпене и Такмао на весь период действия локдауна запрещено выходить из своих домов, кроме случаев неотложной медицинской необходимости, в том числе для сдачи анализов на коронавирус.В Камбодже зарегистрирован 5771 случай заражения COVID-19, 39 человек при этом скончались и 2416 человек выздоровели.

https://ria.ru/20210410/parizh-1727684972.html

https://ria.ru/20210405/praga-1604305946.html

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хун сен, камбоджа, пномпень, в мире