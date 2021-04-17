Югра расскажет об IT-стойбищах на форуме ООН по вопросам коренных народов
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 апр - РИА Новости. Опыт Ханты-Мансийского автономного округа по созданию IT-стойбищ представят на форуме ООН, этот проект позволяет обеспечить интернетом югорчан из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.
Отмечается, что губернатор Югры Наталья Комарова и руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов примут участие в 20-й сессии постоянного форума ООН по вопросам коренных народов "Обеспечение цифрового равенства для коренных малочисленных народов Севера". Они подключатся к мероприятию из стойбища Степана Кечимова в Сургутском районе.
"На совещании глава региона представит опыт Югры по обеспечению цифрового равенства для коренных малочисленных народов Севера на примере регионального проекта "IT-стойбище", - говорится в сообщении.
Проект реализуется с 2018 года, он предусматривает установку точек доступа к интернету на территориях традиционного природопользования, где проживают представители коренных народов Севера. За это время к глобальной сети удалось подключить около 570 семей, это свыше 2,2 тысячи человек. Благодаря реализации проекта у них есть возможность пользоваться электронными госуслугами без посещения населенных пунктов, порой находящихся в сотнях километров. Кроме того, "IT-стойбище" позволяет получить доступ к дистанционному обучению.