https://ria.ru/20210417/it-stoybischa-1728679791.html

Югра расскажет об IT-стойбищах на форуме ООН по вопросам коренных народов

Югра расскажет об IT-стойбищах на форуме ООН по вопросам коренных народов

Опыт Ханты-Мансийского автономного округа по созданию IT-стойбищ представят на форуме ООН, этот проект позволяет обеспечить интернетом югорчан из числа коренных РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T07:53

2021-04-17T07:53

2021-04-17T07:53

ханты-мансийский автономный округ

игорь баринов

наталья комарова

оон

сургутский район

ханты-мансийск

общество

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 апр - РИА Новости. Опыт Ханты-Мансийского автономного округа по созданию IT-стойбищ представят на форуме ООН, этот проект позволяет обеспечить интернетом югорчан из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.Отмечается, что губернатор Югры Наталья Комарова и руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов примут участие в 20-й сессии постоянного форума ООН по вопросам коренных народов "Обеспечение цифрового равенства для коренных малочисленных народов Севера". Они подключатся к мероприятию из стойбища Степана Кечимова в Сургутском районе.Проект реализуется с 2018 года, он предусматривает установку точек доступа к интернету на территориях традиционного природопользования, где проживают представители коренных народов Севера. За это время к глобальной сети удалось подключить около 570 семей, это свыше 2,2 тысячи человек. Благодаря реализации проекта у них есть возможность пользоваться электронными госуслугами без посещения населенных пунктов, порой находящихся в сотнях километров. Кроме того, "IT-стойбище" позволяет получить доступ к дистанционному обучению.

https://ria.ru/20201209/yugra-1588364050.html

сургутский район

ханты-мансийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь баринов, наталья комарова, оон, сургутский район, ханты-мансийск, общество