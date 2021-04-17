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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20210417/it-stoybischa-1728679791.html
Югра расскажет об IT-стойбищах на форуме ООН по вопросам коренных народов
Югра расскажет об IT-стойбищах на форуме ООН по вопросам коренных народов
Опыт Ханты-Мансийского автономного округа по созданию IT-стойбищ представят на форуме ООН, этот проект позволяет обеспечить интернетом югорчан из числа коренных РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T07:53
2021-04-17T07:53
ханты-мансийский автономный округ
игорь баринов
наталья комарова
оон
сургутский район
ханты-мансийск
общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 апр - РИА Новости. Опыт Ханты-Мансийского автономного округа по созданию IT-стойбищ представят на форуме ООН, этот проект позволяет обеспечить интернетом югорчан из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.Отмечается, что губернатор Югры Наталья Комарова и руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов примут участие в 20-й сессии постоянного форума ООН по вопросам коренных народов "Обеспечение цифрового равенства для коренных малочисленных народов Севера". Они подключатся к мероприятию из стойбища Степана Кечимова в Сургутском районе.Проект реализуется с 2018 года, он предусматривает установку точек доступа к интернету на территориях традиционного природопользования, где проживают представители коренных народов Севера. За это время к глобальной сети удалось подключить около 570 семей, это свыше 2,2 тысячи человек. Благодаря реализации проекта у них есть возможность пользоваться электронными госуслугами без посещения населенных пунктов, порой находящихся в сотнях километров. Кроме того, "IT-стойбище" позволяет получить доступ к дистанционному обучению.
https://ria.ru/20201209/yugra-1588364050.html
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игорь баринов, наталья комарова, оон, сургутский район, ханты-мансийск, общество

Югра расскажет об IT-стойбищах на форуме ООН по вопросам коренных народов

07:53 17.04.2021
 
© РИА Новости / Руслан КривобокХанты-Мансийск
Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 апр - РИА Новости. Опыт Ханты-Мансийского автономного округа по созданию IT-стойбищ представят на форуме ООН, этот проект позволяет обеспечить интернетом югорчан из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.
Отмечается, что губернатор Югры Наталья Комарова и руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов примут участие в 20-й сессии постоянного форума ООН по вопросам коренных народов "Обеспечение цифрового равенства для коренных малочисленных народов Севера". Они подключатся к мероприятию из стойбища Степана Кечимова в Сургутском районе.
"На совещании глава региона представит опыт Югры по обеспечению цифрового равенства для коренных малочисленных народов Севера на примере регионального проекта "IT-стойбище", - говорится в сообщении.
Проект реализуется с 2018 года, он предусматривает установку точек доступа к интернету на территориях традиционного природопользования, где проживают представители коренных народов Севера. За это время к глобальной сети удалось подключить около 570 семей, это свыше 2,2 тысячи человек. Благодаря реализации проекта у них есть возможность пользоваться электронными госуслугами без посещения населенных пунктов, порой находящихся в сотнях километров. Кроме того, "IT-стойбище" позволяет получить доступ к дистанционному обучению.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругИгорь БариновНаталья КомароваООНСургутский районХанты-МансийскОбщество
 
 
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