https://ria.ru/20210417/gospitalizatsiya-1728695303.html

В Москве за сутки госпитализировали 993 человека с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 993 человека с коронавирусом

За сутки в Москве госпитализированы 993 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T11:14

2021-04-17T11:14

2021-04-17T11:14

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 993 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выздоровели ещё 1638 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 970 320. В Москве выявлены 2822 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 993 человека", - говорится в сообщении.В столице скончались еще 58 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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