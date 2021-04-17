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В Москве за сутки госпитализировали 993 человека с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 993 человека с коронавирусом
За сутки в Москве госпитализированы 993 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T11:14
2021-04-17T11:14
2021-04-17T11:14
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 993 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выздоровели ещё 1638 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 970 320. В Москве выявлены 2822 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 993 человека", - говорится в сообщении.В столице скончались еще 58 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости.
За сутки в Москве
госпитализированы 993 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице выздоровели ещё 1638 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 970 320. В Москве выявлены 2822 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 993 человека", - говорится в сообщении.
В столице скончались еще 58 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.