https://ria.ru/20210417/gosperevorot-1728760931.html

Задержанные заговорщики готовили госпереворот, сообщили белорусские СМИ

Задержанные заговорщики готовили госпереворот, сообщили белорусские СМИ

Задержанная группа людей, готовивших покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко и его детей, планировала осуществить силовой госпереворот в... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T21:26

2021-04-17T21:26

2021-04-17T21:26

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МИНСК, 17 апр – РИА Новости. Задержанная группа людей, готовивших покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко и его детей, планировала осуществить силовой госпереворот в республике летом этого года, сообщил в субботу телеканал ОНТ."Сам госпереворот заговорщики наметят на лето этого года – июнь или июль. Именно тогда должны были случиться страшные события", - заявили в эфире телеканала.По информации телеканала, вооруженный мятеж у заговорщиков получил кодовое название "Тишина", был разработан четкий план действий, исполнители и инструкции для них. Среди планов – устранение Лукашенко, блокирование ОМОН, захват объектов в центре Минска, в том числе радио и телевидения, и зачитывание в эфире соответствующего обращения заговорщиков, а также блокирование столицы Белоруссии, чтобы в нее нельзя было стянуть войска.В состав задержанной группы, которая планировала вооруженный мятеж в Белоруссии и устранение главы государства, входили как белорусские, так и иностранные граждане. Главным организатором переворота телеканал называет задержанного в Москве уроженца Белоруссии адвоката Юрия Зенковича, который с 2007 года проживает в США и имеет гражданство этой страны. По данным телеканала, задержанный глава белорусской оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев тоже поддерживал силовой вариант смены власти в Белоруссии.Телеканал утверждает, что под сценарий силовой смены власти шло иностранное финансирование, в частности, оно направлялось на подкуп людей, которых планировалось привлечь к реализации планов.Телеканал отметил, что после задержания Зенкович "был настолько уверен в безнаказанности, что всерьез говорил, что за него вступятся американские власти". Подчеркивается, что заключительная стадия операции по задержанию причастных лиц проводилась с соблюдением международных норм на территории России, когда КГБ Белоруссии получил информацию о том, что Зенкович намерен приехать в Москву через Польшу из США для встречи с сообщниками."Уже установлено, что группа поддерживала тесные связи и с другими террористическими формированиями, были заготовлены как минимум три сценария захвата власти и с обязательным силовым воздействием", - подчеркнули в эфире телеканала. Согласно сюжету телеканала, вся преступная деятельность группы, направленная в том числе на физическое устранение Лукашенко и членов его семьи, организацию мятежа с целью захвата власти насильственным путем, задокументирована силовиками.Ранее родственники Костусева сообщили, что лидер старейшей оппозиционной партии Белоруссии - Партии БНФ - был задержан вечером в понедельник в Шклове и затем доставлен в Минск в СИЗО КГБ. Согласно сообщению партии БНФ на ее сайте, политик был задержан в рамках уголовного дела. Отмечалось, что о задержании Костусева его дочери по телефону сообщил сотрудник КГБ.Знакомые политолога Александра Федуты, который некоторое время после победы Александра Лукашенко на выборах президента в 1994 году возглавлял управление общественно-политической информации его администрации, в свою очередь сообщили, что мужчина пропал в Москве и не выходит на связь. Кроме того, местные СМИ сообщили о задержании в Москве Зенковича, который с 2007 года проживает в США, а до этого в Белоруссии состоял в БНФ. По информации СМИ, оба находятся в СИЗО КГБ.КГБ Белоруссии подтвердило задержание Костусева и Федуты "в рамках расследования возбужденного уголовного дела… по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления". Иных подробностей до этого не сообщалось.

https://ria.ru/20210417/fsb-1728755413.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210413/belorussiya-1728112551.html

https://ria.ru/20210417/lukashenko-1728730193.html

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омон россии, кгб белоруссии, александр лукашенко, москва, белоруссия, сша, в мире