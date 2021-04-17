Посол России в Германии призвал Запад не подпитывать иллюзии Киева
© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
БЕРЛИН, 17 апр - РИА Новости. Западные партнеры на фоне ситуации на юго-востоке Украине должны отказаться от антироссийской дезинформации, написал посол России в Германии Сергей Нечаев в статье, опубликованной в газете Welt.
"В сложившейся ситуации призываем наших западных партнеров отказаться от агрессивной антироссийской дезинформации и любых действий, способных привести к дестабилизации ситуации на юго-востоке Украины", - пишет Нечаев.
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Посол призвал "не подпитывать иллюзии Киева" о возможности решить конфликт на юго-востоке страны силовым путем. "Такая игра очень опасна и может привести к необратимым последствиям", - заключил Нечаев.
Он также отметил, что Россия, будучи страной-посредником, выступала и выступает за мирное урегулирование конфликта Киева с Донецком и Луганском на основе неукоснительного, полного и последовательного соблюдения минского "Комплекса мер", одобренного резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН. Тем временем Киев, пишет посол, "все громче заявляет, что не собирается выполнять Минские договоренности".
"Западные посредники, вместо того, чтобы заставить украинские власти выполнить Минские соглашения, продолжают оправдывать любые действия киевского режима", - отметил Нечаев.
Украина и Запад в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Кроме того, Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.