https://ria.ru/20210417/germaniya-1728700561.html

Посол России в Германии призвал Запад не подпитывать иллюзии Киева

Посол России в Германии призвал Запад не подпитывать иллюзии Киева

Западные партнеры на фоне ситуации на юго-востоке Украине должны отказаться от антироссийской дезинформации, написал посол России в Германии Сергей Нечаев в... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T12:14

2021-04-17T12:14

2021-04-17T12:14

сергей нечаев (дипломат)

луганская народная республика

донецкая народная республика

дмитрий песков

оон

украина

в мире

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БЕРЛИН, 17 апр - РИА Новости. Западные партнеры на фоне ситуации на юго-востоке Украине должны отказаться от антироссийской дезинформации, написал посол России в Германии Сергей Нечаев в статье, опубликованной в газете Welt."В сложившейся ситуации призываем наших западных партнеров отказаться от агрессивной антироссийской дезинформации и любых действий, способных привести к дестабилизации ситуации на юго-востоке Украины", - пишет Нечаев.Посол призвал "не подпитывать иллюзии Киева" о возможности решить конфликт на юго-востоке страны силовым путем. "Такая игра очень опасна и может привести к необратимым последствиям", - заключил Нечаев.Он также отметил, что Россия, будучи страной-посредником, выступала и выступает за мирное урегулирование конфликта Киева с Донецком и Луганском на основе неукоснительного, полного и последовательного соблюдения минского "Комплекса мер", одобренного резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН. Тем временем Киев, пишет посол, "все громче заявляет, что не собирается выполнять Минские договоренности".Украина и Запад в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Кроме того, Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210415/ukraina-1728429323.html

https://ria.ru/20210409/ugroza-1727501845.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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сергей нечаев (дипломат), луганская народная республика, донецкая народная республика, дмитрий песков, оон, украина, в мире