Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210417/frantsuzy-1728720423.html
"Харакири ради Украины": французы высказались о третьей мировой войне
"Харакири ради Украины": французы высказались о третьей мировой войне
Читатели французской газеты Le Figaro отрегировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании Киева "быть своим" в Евросоюзе и НАТО. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T15:36
2021-04-17T20:10
россия
нато
евросоюз
владимир зеленский
франция
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577402893_0:51:3193:1847_1920x0_80_0_0_e500f02e19442ad83f7aece84f13b701.jpg
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro отрегировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании Киева "быть своим" в Евросоюзе и НАТО. Ранее в интервью изданию украинский лидер заявил о необходимости создать план по вступлению Киева в ЕС и НАТО, назвав это условием безопасности как самой Украины, так и всей Европы. Также Зеленский обвинил Россию в провокациях и подготовке войны. Однако многие читатели французской газеты отнеслись к заявлениям украинского лидера скептически.Пользователь Andretruckers обвинил Зеленского в обострении отношений между Москвой и Киевом. "Чтобы его послушаться, нашим (политикам. — Прим. ред.) надо просто сойти с ума!" — добавил читатель. "Это просто мужик с интоксикацией по поводу США как модели", — написал didier bernadet. По его мнению, Зеленским через президента Франции Эммануэля Макрона манипулируют "акционеры глобализма". "Они уже сделали из Евросоюза вассала глобалистской системы", — подытожил комментатор. Quidvid напомнил, что ЕС и НАТО не примут в свои ряды находящуюся в состоянии войны страну. "Украина может потребовать от альянса помочь ей забрать назад Крым, и тогда половина планеты погрузится в войну", — считает он. Lacordaire14 напомнил, что с 1922 по 1991 год Украина была в составе СССР, а до этого момента в Европе, особенно вокруг Украины, было очень много войн. "Россия навсегда останется главным игроком в тех партиях, которые там разыгрываются. С этим не смогут справиться ни США, ни кто-либо другой", — констатировал читатель. Он обратил внимание, что Евросоюз, привыкший "лизать ботинки США", даже "пальцем не пошевелил" против американской блокады Кубы. "Тем более никто в Европе не сделает себе харакири ради Украины", — подчеркнул Lacordaire14. "Вот с таких вот вроде как небольших инцидентов и начинаются мировые войны", — написал ТМ18. Он напомнил, как в 1914 году в состав Австро-Венгрии включили Боснию и Герцеговину, где позднее убили эрцгерцога австрийского Фердинанда. Это стало поводом для Первой мировой войны."А кто теперь поднесет спичку к пороховой бочке?" — задался вопросом читатель."А вот кого нам в Евросоюзе звать на помощь, чтобы побороть американскую угрозу Европе? Кого?" — поинтересовался Noir de noir. "Если Украина войдет в Европейский союз, Россия должна войти туда тоже", — считает Omega33. Franc 30000, в свою очередь, заявил, что Россия всего лишь реагирует на агрессию Запада. "Франции надо внимательно относиться к своей позиции в этом споре. На кону — историческая идентичность Франции, какой она смотрится на мировой сцене", — написал он. Читатель Gametha отметил, что после прихода к власти в США Джо Байдена Россия опять стала козлом отпущения для Запада. "Москва призывает Макрона и Меркель к тому, чтобы они принудили Украину прекратить "провокации" — а Владимир Зеленский тем временем давит на ЕС и НАТО, чтобы они побыстрее приняли Украину в свои ряды", — написал он. Пользователь отметил, что Киев ссылается на какую-то вооруженную агрессию со стороны Москвы, а Россия обвиняет США и НАТО в превращении Украины в "пороховую бочку". "Американцы взяли в руки палку, они манипулируют украинцами, чтобы лучше их эксплуатировать", — написал Sambala. Он добавил, что Европа следует политике Вашингтона в этом вопросе, хотя ей следовало бы поддержать Россию. Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210414/poschechina-1728260555.html
https://ria.ru/20210415/frantsuzy-1728416883.html
https://ria.ru/20210416/bayden-1728508536.html
https://ria.ru/20210416/pobeda-1728602268.html
https://ria.ru/20210416/diktatorskie-1728644736.html
россия
франция
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577402893_462:0:3193:2048_1920x0_80_0_0_ee629520b21d561e771c16749e5bcc77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, нато, евросоюз, владимир зеленский, франция, сша, украина, в мире

"Харакири ради Украины": французы высказались о третьей мировой войне

15:36 17.04.2021 (обновлено: 20:10 17.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020
Военнослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro отрегировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании Киева "быть своим" в Евросоюзе и НАТО.
Ранее в интервью изданию украинский лидер заявил о необходимости создать план по вступлению Киева в ЕС и НАТО, назвав это условием безопасности как самой Украины, так и всей Европы. Также Зеленский обвинил Россию в провокациях и подготовке войны.
Однако многие читатели французской газеты отнеслись к заявлениям украинского лидера скептически.
Пользователь Andretruckers обвинил Зеленского в обострении отношений между Москвой и Киевом.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 15:51
Британцы призвали Путина "дать НАТО пощечину"
"Чтобы его послушаться, нашим (политикам. — Прим. ред.) надо просто сойти с ума!" — добавил читатель.
"Это просто мужик с интоксикацией по поводу США как модели", — написал didier bernadet.
По его мнению, Зеленским через президента Франции Эммануэля Макрона манипулируют "акционеры глобализма".
"Они уже сделали из Евросоюза вассала глобалистской системы", — подытожил комментатор.
Quidvid напомнил, что ЕС и НАТО не примут в свои ряды находящуюся в состоянии войны страну.
Люди держат флаг Франции - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 15:07
Французы назвали Россию лучшим союзником, чем США
"Украина может потребовать от альянса помочь ей забрать назад Крым, и тогда половина планеты погрузится в войну", — считает он.
Lacordaire14 напомнил, что с 1922 по 1991 год Украина была в составе СССР, а до этого момента в Европе, особенно вокруг Украины, было очень много войн.
"Россия навсегда останется главным игроком в тех партиях, которые там разыгрываются. С этим не смогут справиться ни США, ни кто-либо другой", — констатировал читатель.
Он обратил внимание, что Евросоюз, привыкший "лизать ботинки США", даже "пальцем не пошевелил" против американской блокады Кубы.
"Тем более никто в Европе не сделает себе харакири ради Украины", — подчеркнул Lacordaire14.
Президент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 03:47
"Две великие державы": Байден выступил с речью об отношениях с Россией
"Вот с таких вот вроде как небольших инцидентов и начинаются мировые войны", — написал ТМ18. Он напомнил, как в 1914 году в состав Австро-Венгрии включили Боснию и Герцеговину, где позднее убили эрцгерцога австрийского Фердинанда. Это стало поводом для Первой мировой войны.
"А кто теперь поднесет спичку к пороховой бочке?" — задался вопросом читатель.
"А вот кого нам в Евросоюзе звать на помощь, чтобы побороть американскую угрозу Европе? Кого?" — поинтересовался Noir de noir.
"Если Украина войдет в Европейский союз, Россия должна войти туда тоже", — считает Omega33.
Franc 30000, в свою очередь, заявил, что Россия всего лишь реагирует на агрессию Запада.
"Франции надо внимательно относиться к своей позиции в этом споре. На кону — историческая идентичность Франции, какой она смотрится на мировой сцене", — написал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 15:41
Болгарское СМИ рассказало о дипломатической победе Путина
Читатель Gametha отметил, что после прихода к власти в США Джо Байдена Россия опять стала козлом отпущения для Запада.
"Москва призывает Макрона и Меркель к тому, чтобы они принудили Украину прекратить "провокации" — а Владимир Зеленский тем временем давит на ЕС и НАТО, чтобы они побыстрее приняли Украину в свои ряды", — написал он.
Пользователь отметил, что Киев ссылается на какую-то вооруженную агрессию со стороны Москвы, а Россия обвиняет США и НАТО в превращении Украины в "пороховую бочку".
"Американцы взяли в руки палку, они манипулируют украинцами, чтобы лучше их эксплуатировать", — написал Sambala.
Он добавил, что Европа следует политике Вашингтона в этом вопросе, хотя ей следовало бы поддержать Россию.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 19:19
Французы высказались о борьбе с Россией с помощью "диктаторских средств"
 
РоссияНАТОЕвросоюзВладимир ЗеленскийФранцияСШАУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Роскосмос определил место посадки космонавтов при возвращении с Луны
03:03Главный педиатр Москвы назвал самые опасные детали игрушек
02:52В Перу пять военнослужащих погибли при крушении вертолета
02:18Врач назвал лекарства, которые опасно принимать самостоятельно
02:15Назван правильный способ приготовления яиц
02:09Врач объяснила, когда можно пользоваться методами народной медицины
02:08В Чехии допустили влияние скандала в отношениях с РФ на тендер по АЭС
02:06Чешская оппозиция требует обсудить ситуацию в стране на уровне ЕС и НАТО
01:29Мать растерзанного собаками ребенка рассказала о трагедии
01:17Названа опасность для здоровья воды в бутылках
00:42Пушков дал совет Госдепу США
00:41Макрон призвал определить красные линии для России
00:37Во Владивостоке загорелся склад продуктов и автозапчастей
00:23На севере Москвы произошел пожар в жилом многоэтажном доме
00:16Слуцкий заявил о возможном выходе России из ПАСЕ
23:58Пашиняну не дали возложить цветы на могилу погибшего солдата
23:43Байден назвал обращение с Навальным несправедливым
23:40Опубликовано видео с переговорами готовивших военный переворот в Минске
23:17Пашинян предложил подумать над сокращением сроков военной службы
23:09В Риме сотрудники сферы шоу-бизнеса устроили акцию протеста
Лента новостейМолния