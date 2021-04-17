https://ria.ru/20210417/frantsuzy-1728720423.html

"Харакири ради Украины": французы высказались о третьей мировой войне

"Харакири ради Украины": французы высказались о третьей мировой войне

Читатели французской газеты Le Figaro отрегировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании Киева "быть своим" в Евросоюзе и НАТО. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T15:36

2021-04-17T15:36

2021-04-17T20:10

россия

нато

евросоюз

владимир зеленский

франция

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro отрегировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании Киева "быть своим" в Евросоюзе и НАТО. Ранее в интервью изданию украинский лидер заявил о необходимости создать план по вступлению Киева в ЕС и НАТО, назвав это условием безопасности как самой Украины, так и всей Европы. Также Зеленский обвинил Россию в провокациях и подготовке войны. Однако многие читатели французской газеты отнеслись к заявлениям украинского лидера скептически.Пользователь Andretruckers обвинил Зеленского в обострении отношений между Москвой и Киевом. "Чтобы его послушаться, нашим (политикам. — Прим. ред.) надо просто сойти с ума!" — добавил читатель. "Это просто мужик с интоксикацией по поводу США как модели", — написал didier bernadet. По его мнению, Зеленским через президента Франции Эммануэля Макрона манипулируют "акционеры глобализма". "Они уже сделали из Евросоюза вассала глобалистской системы", — подытожил комментатор. Quidvid напомнил, что ЕС и НАТО не примут в свои ряды находящуюся в состоянии войны страну. "Украина может потребовать от альянса помочь ей забрать назад Крым, и тогда половина планеты погрузится в войну", — считает он. Lacordaire14 напомнил, что с 1922 по 1991 год Украина была в составе СССР, а до этого момента в Европе, особенно вокруг Украины, было очень много войн. "Россия навсегда останется главным игроком в тех партиях, которые там разыгрываются. С этим не смогут справиться ни США, ни кто-либо другой", — констатировал читатель. Он обратил внимание, что Евросоюз, привыкший "лизать ботинки США", даже "пальцем не пошевелил" против американской блокады Кубы. "Тем более никто в Европе не сделает себе харакири ради Украины", — подчеркнул Lacordaire14. "Вот с таких вот вроде как небольших инцидентов и начинаются мировые войны", — написал ТМ18. Он напомнил, как в 1914 году в состав Австро-Венгрии включили Боснию и Герцеговину, где позднее убили эрцгерцога австрийского Фердинанда. Это стало поводом для Первой мировой войны."А кто теперь поднесет спичку к пороховой бочке?" — задался вопросом читатель."А вот кого нам в Евросоюзе звать на помощь, чтобы побороть американскую угрозу Европе? Кого?" — поинтересовался Noir de noir. "Если Украина войдет в Европейский союз, Россия должна войти туда тоже", — считает Omega33. Franc 30000, в свою очередь, заявил, что Россия всего лишь реагирует на агрессию Запада. "Франции надо внимательно относиться к своей позиции в этом споре. На кону — историческая идентичность Франции, какой она смотрится на мировой сцене", — написал он. Читатель Gametha отметил, что после прихода к власти в США Джо Байдена Россия опять стала козлом отпущения для Запада. "Москва призывает Макрона и Меркель к тому, чтобы они принудили Украину прекратить "провокации" — а Владимир Зеленский тем временем давит на ЕС и НАТО, чтобы они побыстрее приняли Украину в свои ряды", — написал он. Пользователь отметил, что Киев ссылается на какую-то вооруженную агрессию со стороны Москвы, а Россия обвиняет США и НАТО в превращении Украины в "пороховую бочку". "Американцы взяли в руки палку, они манипулируют украинцами, чтобы лучше их эксплуатировать", — написал Sambala. Он добавил, что Европа следует политике Вашингтона в этом вопросе, хотя ей следовало бы поддержать Россию. Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210414/poschechina-1728260555.html

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россия, нато, евросоюз, владимир зеленский, франция, сша, украина, в мире