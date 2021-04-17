Киев не рассматривает сценарий, при котором не получит деньги от МВФ
18:49 17.04.2021 (обновлено: 19:13 17.04.2021)
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
"Мы даже не рассматриваем сценарий, при котором мы не получим средства", - сказал глава регулятора в интервью порталу Global Capital, отвечая на вопрос, есть ли у страны план на случай, если она не получит финансирование.
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Как отметил Шевченко, сотрудничество с МВФ и международными партнерами играет важную роль для финансирования бюджета и роста экономики, а также для сохранения международных резервов на уровне 30 миллиардов долларов. Откладывание или прекращение программы МВФ замедлит экономическое восстановление Украины, считает глава регулятора.
"Недостаток внешнего финансирования может привести к тому, что придется искать больше средств на внутреннем рынке. По данным НБУ, возможности для привлечения таких средств довольно ограничены", - сказал он.
Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением этих 2,1 миллиарда после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся - по итогам двух обзоров в 2021 году.
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