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Киев не рассматривает сценарий, при котором не получит деньги от МВФ
Киев не рассматривает сценарий, при котором не получит деньги от МВФ
Украина даже не рассматривает сценарий, при котором страна не получит финансирование от МВФ, заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T18:49
2021-04-17T19:13
нацбанк украины
мвф
украина
в мире
экономика
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украина даже не рассматривает сценарий, при котором страна не получит финансирование от МВФ, заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко."Мы даже не рассматриваем сценарий, при котором мы не получим средства", - сказал глава регулятора в интервью порталу Global Capital, отвечая на вопрос, есть ли у страны план на случай, если она не получит финансирование.Как отметил Шевченко, сотрудничество с МВФ и международными партнерами играет важную роль для финансирования бюджета и роста экономики, а также для сохранения международных резервов на уровне 30 миллиардов долларов. Откладывание или прекращение программы МВФ замедлит экономическое восстановление Украины, считает глава регулятора."Недостаток внешнего финансирования может привести к тому, что придется искать больше средств на внутреннем рынке. По данным НБУ, возможности для привлечения таких средств довольно ограничены", - сказал он.Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением этих 2,1 миллиарда после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся - по итогам двух обзоров в 2021 году.
https://radiosputnik.ria.ru/20210409/ukraina-1727624657.html
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нацбанк украины, мвф, украина, в мире, экономика

Киев не рассматривает сценарий, при котором не получит деньги от МВФ

18:49 17.04.2021 (обновлено: 19:13 17.04.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украина даже не рассматривает сценарий, при котором страна не получит финансирование от МВФ, заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.
"Мы даже не рассматриваем сценарий, при котором мы не получим средства", - сказал глава регулятора в интервью порталу Global Capital, отвечая на вопрос, есть ли у страны план на случай, если она не получит финансирование.
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Как отметил Шевченко, сотрудничество с МВФ и международными партнерами играет важную роль для финансирования бюджета и роста экономики, а также для сохранения международных резервов на уровне 30 миллиардов долларов. Откладывание или прекращение программы МВФ замедлит экономическое восстановление Украины, считает глава регулятора.
"Недостаток внешнего финансирования может привести к тому, что придется искать больше средств на внутреннем рынке. По данным НБУ, возможности для привлечения таких средств довольно ограничены", - сказал он.
Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением этих 2,1 миллиарда после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся - по итогам двух обзоров в 2021 году.
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