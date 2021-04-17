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https://ria.ru/20210417/donetsk-1728713911.html
Украинские силовики обстреляли окраины Донецка из миномета, заявили в ДНР
Украинские силовики обстреляли окраины Донецка из миномета, заявили в ДНР
Украинские силовики в субботу обстреляли окраины Донецка из миномета, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T14:28
2021-04-17T14:28
луганская народная республика
донецкая народная республика
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в мире
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские силовики в субботу обстреляли окраины Донецка из миномета, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."В 13.00 (мск) зафиксирован обстрел... по направлению посёлка шахты "Трудовская" (окраины Донецка - ред.). Выпущено семь мин калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ведомства.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

Украинские силовики обстреляли окраины Донецка из миномета, заявили в ДНР

14:28 17.04.2021
 
© REUTERS / Oleksandr KlymenkoВоеннослужащий украинских вооруженных на линии разделения близ города Донецк
Военнослужащий украинских вооруженных на линии разделения близ города Донецк - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские силовики в субботу обстреляли окраины Донецка из миномета, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"В 13.00 (мск) зафиксирован обстрел... по направлению посёлка шахты "Трудовская" (окраины Донецка - ред.). Выпущено семь мин калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ведомства.
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Вчера, 10:15
Украинские силовики 13 раз нарушили перемирие, заявили в ДНР
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
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