https://ria.ru/20210417/donbass-1728726565.html
Иностранные наемники усложняют процесс урегулирования, заявили в ДНР
Иностранные наемники усложняют процесс урегулирования, заявили в ДНР
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики связывает трудности с урегулированием конфликта в Донбассе с присутствием со... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T16:29
2021-04-17T16:29
2021-04-17T16:29
сцкк
луганская народная республика
донецкая народная республика
нато
оон
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727088531_0:0:5616:3159_1920x0_80_0_0_fed3b8aafc06201e97b29ac4b60537fa.jpg
ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики связывает трудности с урегулированием конфликта в Донбассе с присутствием со стороны украинских силовиков иностранных наемников и инструкторов."Процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе осложняет систематическое привлечение киевскими властями иностранных наёмников из стран Ближнего Востока и военных инструкторов НАТО по снайперскому и минно-взрывному делу",- сказал журналистам представитель народной милиции ДНР.По его словам, в населённом пункте Марьинка на окраине Донецка отмечается перевозка группы украинских силовиков с задействованием грузового автомобиля с символикой СЦКК Украины, среди которых выделяются хорошо экипированные военнослужащие без знаков различия, говорящие на иностранных языках.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210417/donetsk-1728713911.html
https://ria.ru/20210415/donbass-1728470823.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727088159_455:0:2544:1567_1920x0_80_0_0_59f4a5aa8a1c61b95b6b82b11da46487.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, нато, оон, украина, в мире