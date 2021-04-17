https://ria.ru/20210417/donbass-1728726565.html

Иностранные наемники усложняют процесс урегулирования, заявили в ДНР

Иностранные наемники усложняют процесс урегулирования, заявили в ДНР

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики связывает трудности с урегулированием конфликта в Донбассе с присутствием со... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T16:29

2021-04-17T16:29

2021-04-17T16:29

сцкк

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики связывает трудности с урегулированием конфликта в Донбассе с присутствием со стороны украинских силовиков иностранных наемников и инструкторов."Процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе осложняет систематическое привлечение киевскими властями иностранных наёмников из стран Ближнего Востока и военных инструкторов НАТО по снайперскому и минно-взрывному делу",- сказал журналистам представитель народной милиции ДНР.По его словам, в населённом пункте Марьинка на окраине Донецка отмечается перевозка группы украинских силовиков с задействованием грузового автомобиля с символикой СЦКК Украины, среди которых выделяются хорошо экипированные военнослужащие без знаков различия, говорящие на иностранных языках.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210417/donetsk-1728713911.html

https://ria.ru/20210415/donbass-1728470823.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, нато, оон, украина, в мире