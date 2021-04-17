ВСУ пытаются не допустить ОБСЕ в район Золотого, заявили в ЛНР
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
ЛУГАНСК, 17 апр - РИА Новости. Украинские силовики пытаются скрыть военную технику, размещенную в районе частично подконтрольного Киеву города Золотое у линии соприкосновения в Донбассе, и не допустить туда патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
Ранее в СММ ОБСЕ на Украине сообщили РИА Новости, что в Донбассе сотрудники СММ практически каждый день сталкиваются с ограничениями и препятствиями, несмотря на то, что свобода передвижения предусмотрена как мандатом миссии, так и минскими соглашениями. В четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что СММ ОБСЕ на Украине с начала марта зафиксировала перемещение ВСУ более 300 единиц техники и вооружений вблизи линии соприкосновения.
"Мы продолжаем фиксировать препятствование работе наблюдателей СММ ОБСЕ со стороны украинских оккупантов", - заявил представитель пресс-службы Народной милиции.
По его словам, командование 92-й бригады ВС Украины, приказало не допустить наблюдателей миссии в места размещения запрещенного минскими соглашениями вооружения и с этой целью на подконтрольной украинским силовикам территории на въезде и выезде из города Золотое украинские военнослужащие установили знаки минной опасности. Представитель пресс-службы уточнил, что в этот период Народная милиция зафиксировала размещение шести боевых бронированных машин пехоты вблизи подконтрольного Киеву поселка Золотое-2, являющегося частью указанного населенного пункта.
"В нарушение третьего пункта дополнительных мер, противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - дополнил представитель пресс-службы оборонного ведомства.
Он уточнил, что Народная милиция также зафиксировала бронетехнику ВС Украины у линии соприкосновения в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Новотошковское и Новозвановка.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.