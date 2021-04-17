https://ria.ru/20210417/donbass-1728711635.html

ВСУ пытаются не допустить ОБСЕ в район Золотого, заявили в ЛНР

ВСУ пытаются не допустить ОБСЕ в район Золотого, заявили в ЛНР

Украинские силовики пытаются скрыть военную технику, размещенную в районе частично подконтрольного Киеву города Золотое у линии соприкосновения в Донбассе, и не РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T14:06

2021-04-17T14:06

2021-04-17T14:06

смм обсе

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

александр лукашевич

оон

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156058/21/1560582171_0:162:2965:1830_1920x0_80_0_0_5a06b9390acb8fa12dd49a94a2a3bf29.jpg

ЛУГАНСК, 17 апр - РИА Новости. Украинские силовики пытаются скрыть военную технику, размещенную в районе частично подконтрольного Киеву города Золотое у линии соприкосновения в Донбассе, и не допустить туда патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.Ранее в СММ ОБСЕ на Украине сообщили РИА Новости, что в Донбассе сотрудники СММ практически каждый день сталкиваются с ограничениями и препятствиями, несмотря на то, что свобода передвижения предусмотрена как мандатом миссии, так и минскими соглашениями. В четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что СММ ОБСЕ на Украине с начала марта зафиксировала перемещение ВСУ более 300 единиц техники и вооружений вблизи линии соприкосновения."Мы продолжаем фиксировать препятствование работе наблюдателей СММ ОБСЕ со стороны украинских оккупантов", - заявил представитель пресс-службы Народной милиции.По его словам, командование 92-й бригады ВС Украины, приказало не допустить наблюдателей миссии в места размещения запрещенного минскими соглашениями вооружения и с этой целью на подконтрольной украинским силовикам территории на въезде и выезде из города Золотое украинские военнослужащие установили знаки минной опасности. Представитель пресс-службы уточнил, что в этот период Народная милиция зафиксировала размещение шести боевых бронированных машин пехоты вблизи подконтрольного Киеву поселка Золотое-2, являющегося частью указанного населенного пункта.Он уточнил, что Народная милиция также зафиксировала бронетехнику ВС Украины у линии соприкосновения в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Новотошковское и Новозвановка.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210416/tekhnika-1728561701.html

https://ria.ru/20210414/donbass-1728300686.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смм обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, александр лукашевич, оон, украина, в мире