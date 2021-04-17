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ВСУ пытаются не допустить ОБСЕ в район Золотого, заявили в ЛНР
ВСУ пытаются не допустить ОБСЕ в район Золотого, заявили в ЛНР
Украинские силовики пытаются скрыть военную технику, размещенную в районе частично подконтрольного Киеву города Золотое у линии соприкосновения в Донбассе, и не РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T14:06
2021-04-17T14:06
смм обсе
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
александр лукашевич
оон
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 17 апр - РИА Новости. Украинские силовики пытаются скрыть военную технику, размещенную в районе частично подконтрольного Киеву города Золотое у линии соприкосновения в Донбассе, и не допустить туда патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.Ранее в СММ ОБСЕ на Украине сообщили РИА Новости, что в Донбассе сотрудники СММ практически каждый день сталкиваются с ограничениями и препятствиями, несмотря на то, что свобода передвижения предусмотрена как мандатом миссии, так и минскими соглашениями. В четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что СММ ОБСЕ на Украине с начала марта зафиксировала перемещение ВСУ более 300 единиц техники и вооружений вблизи линии соприкосновения."Мы продолжаем фиксировать препятствование работе наблюдателей СММ ОБСЕ со стороны украинских оккупантов", - заявил представитель пресс-службы Народной милиции.По его словам, командование 92-й бригады ВС Украины, приказало не допустить наблюдателей миссии в места размещения запрещенного минскими соглашениями вооружения и с этой целью на подконтрольной украинским силовикам территории на въезде и выезде из города Золотое украинские военнослужащие установили знаки минной опасности. Представитель пресс-службы уточнил, что в этот период Народная милиция зафиксировала размещение шести боевых бронированных машин пехоты вблизи подконтрольного Киеву поселка Золотое-2, являющегося частью указанного населенного пункта.Он уточнил, что Народная милиция также зафиксировала бронетехнику ВС Украины у линии соприкосновения в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Новотошковское и Новозвановка.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210416/tekhnika-1728561701.html
https://ria.ru/20210414/donbass-1728300686.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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смм обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, александр лукашевич, оон, украина, в мире

ВСУ пытаются не допустить ОБСЕ в район Золотого, заявили в ЛНР

14:06 17.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 17 апр - РИА Новости. Украинские силовики пытаются скрыть военную технику, размещенную в районе частично подконтрольного Киеву города Золотое у линии соприкосновения в Донбассе, и не допустить туда патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
Ранее в СММ ОБСЕ на Украине сообщили РИА Новости, что в Донбассе сотрудники СММ практически каждый день сталкиваются с ограничениями и препятствиями, несмотря на то, что свобода передвижения предусмотрена как мандатом миссии, так и минскими соглашениями. В четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что СММ ОБСЕ на Украине с начала марта зафиксировала перемещение ВСУ более 300 единиц техники и вооружений вблизи линии соприкосновения.
Украинский военный в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
Вчера, 13:03
В ЛНР заявили о попытке Киева скрыть от ОБСЕ технику в Донбассе
"Мы продолжаем фиксировать препятствование работе наблюдателей СММ ОБСЕ со стороны украинских оккупантов", - заявил представитель пресс-службы Народной милиции.
По его словам, командование 92-й бригады ВС Украины, приказало не допустить наблюдателей миссии в места размещения запрещенного минскими соглашениями вооружения и с этой целью на подконтрольной украинским силовикам территории на въезде и выезде из города Золотое украинские военнослужащие установили знаки минной опасности. Представитель пресс-службы уточнил, что в этот период Народная милиция зафиксировала размещение шести боевых бронированных машин пехоты вблизи подконтрольного Киеву поселка Золотое-2, являющегося частью указанного населенного пункта.
"В нарушение третьего пункта дополнительных мер, противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - дополнил представитель пресс-службы оборонного ведомства.
Он уточнил, что Народная милиция также зафиксировала бронетехнику ВС Украины у линии соприкосновения в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Новотошковское и Новозвановка.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Украинский военный в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 18:32
Лавров призвал ОБСЕ добиваться от Киева урегулирования в Донбассе
 
СММ ОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныАлександр ЛукашевичООНУкраинаВ мире
 
 
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