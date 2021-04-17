https://ria.ru/20210417/deportatsiya-1728700231.html

Нелегалов из Узбекистана предупредили о возможной депортации из России

Нелегалов из Узбекистана предупредили о возможной депортации из России

Более 200 тысяч граждан Узбекистана, нелегально работающих в России, уже предупреждены о депортации из РФ в случае, если они не выйдут "из тени" до 15 июня,... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T12:09

2021-04-17T12:09

2021-04-17T12:09

россия

александр горовой

узбекистан

общество

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ТАШКЕНТ, 17 апр – РИА Новости. Более 200 тысяч граждан Узбекистана, нелегально работающих в России, уже предупреждены о депортации из РФ в случае, если они не выйдут "из тени" до 15 июня, сообщает в субботу пресс-служба агентства по вопросам внешней трудовой миграции министерства занятости и трудовых отношений республики.Ранее первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ напомнил, что после 15 июня 2021 года нелегальные мигранты из стран СНГ будут депортированы из России. До этого действует мораторий на выдворение, введенный в России из-за пандемии. По данным МВД, на сегодня в РФ набралось уже более миллиона нелегалов из государств СНГ, больше всего (332 тысячи) – из Узбекистана.Позже глава представительства агентства в РФ Саиднумон Мансуров сообщил РИА Новости, что власти Узбекистана и России тесно работают над решением проблемы легализации трудовых мигрантов. В частности, работа ведется в профилактическом ключе для создания условий по выходу из "тени"."На сегодняшний день данной разъяснительной работой охвачено свыше 200 тысяч граждан. Эти мероприятия продолжаются", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.В агентстве сообщили, что членам семей нелегалов в Узбекистане разъясняется суть и содержание миграционного законодательства РФ в период пандемии коронавируса. "Пользуясь случаем, призываем граждан Республики Узбекистан, незаконно пребывающих на территории Российской Федерации, легализовать свое право на пребывание до 15 июня 2021 года, обратившись в соответствующие правоохранительные органы России", - говорится в сообщении.По официальным данным узбекской стороны на конец 2020 года, на заработках за пределами Узбекистана, население которого составляет более 34,5 миллиона человек, находились около 1,6 миллиона человек (около 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона - в РФ.

https://ria.ru/20210408/migranty-1727310702.html

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узбекистан

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россия, александр горовой, узбекистан, общество