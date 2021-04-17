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В Чебоксарах завели дело против матери выпавшего из окна ребенка
В Чебоксарах завели дело против матери выпавшего из окна ребенка
Уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка возбудили в Чебоксарах в отношении женщины, оставившей в одиночестве дома... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T14:43
2021-04-17T14:43
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чувашская республика (чувашия)
чебоксары
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка возбудили в Чебоксарах в отношении женщины, оставившей в одиночестве дома пятилетнего сына, который выпал из окна и чудом остался жив, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.Вечером 15 апреля из окна пятого этажа дома по проспекту Мира в Чебоксарах выпал пятилетний мальчик. Ребенок получил тяжелые травмы, но остался жив благодаря мужчине, который успел подставить руки и смягчить падение."В запертой квартире, куда полицейские и сотрудники МЧС смогли попасть только с помощью специального оборудования, без присмотра находился еще один малыш – четырехлетний брат пострадавшего. В отношении матери, которая в момент происшествия находилась в гостях вместе со своим гражданским мужем, был составлен протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Кроме того, по результатам проведенной проверки было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.
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чувашская республика (чувашия)
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чувашская республика (чувашия), чебоксары, происшествия

В Чебоксарах завели дело против матери выпавшего из окна ребенка

14:43 17.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка возбудили в Чебоксарах в отношении женщины, оставившей в одиночестве дома пятилетнего сына, который выпал из окна и чудом остался жив, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.
Вечером 15 апреля из окна пятого этажа дома по проспекту Мира в Чебоксарах выпал пятилетний мальчик. Ребенок получил тяжелые травмы, но остался жив благодаря мужчине, который успел подставить руки и смягчить падение.
"В запертой квартире, куда полицейские и сотрудники МЧС смогли попасть только с помощью специального оборудования, без присмотра находился еще один малыш – четырехлетний брат пострадавшего. В отношении матери, которая в момент происшествия находилась в гостях вместе со своим гражданским мужем, был составлен протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Кроме того, по результатам проведенной проверки было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Чувашская Республика (Чувашия)ЧебоксарыПроисшествия
 
 
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