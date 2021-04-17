https://ria.ru/20210417/chs-1728700891.html

Правительство одобрило изменения в закон о защите населения от ЧС

Правительство одобрило изменения в закон о защите населения от ЧС

Правительство России одобрило проект ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T12:19

2021-04-17T12:19

2021-04-17T12:19

россия

правительство рф

общество

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Правительство России одобрило проект ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что законопроект направлен на установление особенностей осуществления выплат иностранцам и лицам без гражданства, пострадавшим в результате ЧС на территории России.

https://ria.ru/20210208/turizm-1596563327.html

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2021

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