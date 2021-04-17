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Правительство одобрило изменения в закон о защите населения от ЧС
Правительство одобрило изменения в закон о защите населения от ЧС
Правительство России одобрило проект ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T12:19
2021-04-17T12:19
россия
правительство рф
общество
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Правительство России одобрило проект ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что законопроект направлен на установление особенностей осуществления выплат иностранцам и лицам без гражданства, пострадавшим в результате ЧС на территории России.
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россия, правительство рф, общество

Правительство одобрило изменения в закон о защите населения от ЧС

12:19 17.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновДом правительства Российской Федерации
Дом правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Правительство России одобрило проект ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект направлен на установление особенностей осуществления выплат иностранцам и лицам без гражданства, пострадавшим в результате ЧС на территории России.
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