https://ria.ru/20210417/bayden-1728709613.html

"Пациент с Альцгеймером": американцы предостерегли Байдена от провокаций

"Пациент с Альцгеймером": американцы предостерегли Байдена от провокаций

Читатели Fox News прокомментировали новость о перехвате российским истребителем американского самолета-разведчика над Тихим океаном и раскритиковали Джо Байдена РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T13:49

2021-04-17T13:49

2021-04-17T14:44

россия

сергей лавров

джо байден

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Читатели Fox News прокомментировали новость о перехвате российским истребителем американского самолета-разведчика над Тихим океаном и раскритиковали Джо Байдена за "негативную дипломатию". "Мне кажется, нам очень повезло, что Путин способен контролировать себя перед лицом провокаций со стороны пациента с Альцгеймером. Но это не значит, что Путин будет все спускать Байдену с рук. Байден хочет сделать Путина козлом отпущения, но это не сработает. То есть мы движемся к войне", — считает один из комментаторов."Я не помню, чтобы такая негативная дипломатия исходила со стороны администрации Трампа. Мне совершенно ясно, что в умственном плане Байден не в состоянии вести дела с Россией, Китаем и Северной Кореей. Это очень опасно", — отметил другой читатель."По своей глупости Байден наказывает Россию за то, чего она — и она это знает — не делала. Россия не вмешивалась в американскую политику, как утверждали демократы, которым просто нужно было компенсировать нехватку общественной поддержки Хиллари. Соединенные Штаты могут оказаться втянутыми в очень серьезный конфликт из-за глупости и лжи демократов", — подытожил еще один пользователь портала.Ранее американский лидер заявил о намерении ответственно подходить к диалогу с Москвой. Также Байден выразил уверенность, что обе стороны могут вместе заниматься глобальными проблемами.Однако в четверг Вашингтон ввел новые ограничения против Москвы и объявил о высылке десяти сотрудников российской дипмиссии. В российском МИД после этого отметили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил об ответных мерах.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210417/bayden-1728693612.html

https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728517199.html

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россия, сергей лавров, джо байден, москва, сша