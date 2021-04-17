"Пациент с Альцгеймером": американцы предостерегли Байдена от провокаций
13:49 17.04.2021 (обновлено: 14:44 17.04.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден во время брифинга в Вашингтоне
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Читатели Fox News прокомментировали новость о перехвате российским истребителем американского самолета-разведчика над Тихим океаном и раскритиковали Джо Байдена за "негативную дипломатию".
"Мне кажется, нам очень повезло, что Путин способен контролировать себя перед лицом провокаций со стороны пациента с Альцгеймером. Но это не значит, что Путин будет все спускать Байдену с рук. Байден хочет сделать Путина козлом отпущения, но это не сработает. То есть мы движемся к войне", — считает один из комментаторов.
"По своей глупости Байден наказывает Россию за то, чего она — и она это знает — не делала. Россия не вмешивалась в американскую политику, как утверждали демократы, которым просто нужно было компенсировать нехватку общественной поддержки Хиллари. Соединенные Штаты могут оказаться втянутыми в очень серьезный конфликт из-за глупости и лжи демократов", — подытожил еще один пользователь портала.
Ранее американский лидер заявил о намерении ответственно подходить к диалогу с Москвой. Также Байден выразил уверенность, что обе стороны могут вместе заниматься глобальными проблемами.
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Однако в четверг Вашингтон ввел новые ограничения против Москвы и объявил о высылке десяти сотрудников российской дипмиссии. В российском МИД после этого отметили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил об ответных мерах.
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