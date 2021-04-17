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"Пациент с Альцгеймером": американцы предостерегли Байдена от провокаций
"Пациент с Альцгеймером": американцы предостерегли Байдена от провокаций
Читатели Fox News прокомментировали новость о перехвате российским истребителем американского самолета-разведчика над Тихим океаном и раскритиковали Джо Байдена РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T13:49
2021-04-17T14:44
россия
сергей лавров
джо байден
москва
сша
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Читатели Fox News прокомментировали новость о перехвате российским истребителем американского самолета-разведчика над Тихим океаном и раскритиковали Джо Байдена за "негативную дипломатию". "Мне кажется, нам очень повезло, что Путин способен контролировать себя перед лицом провокаций со стороны пациента с Альцгеймером. Но это не значит, что Путин будет все спускать Байдену с рук. Байден хочет сделать Путина козлом отпущения, но это не сработает. То есть мы движемся к войне", — считает один из комментаторов."Я не помню, чтобы такая негативная дипломатия исходила со стороны администрации Трампа. Мне совершенно ясно, что в умственном плане Байден не в состоянии вести дела с Россией, Китаем и Северной Кореей. Это очень опасно", — отметил другой читатель."По своей глупости Байден наказывает Россию за то, чего она — и она это знает — не делала. Россия не вмешивалась в американскую политику, как утверждали демократы, которым просто нужно было компенсировать нехватку общественной поддержки Хиллари. Соединенные Штаты могут оказаться втянутыми в очень серьезный конфликт из-за глупости и лжи демократов", — подытожил еще один пользователь портала.Ранее американский лидер заявил о намерении ответственно подходить к диалогу с Москвой. Также Байден выразил уверенность, что обе стороны могут вместе заниматься глобальными проблемами.Однако в четверг Вашингтон ввел новые ограничения против Москвы и объявил о высылке десяти сотрудников российской дипмиссии. В российском МИД после этого отметили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил об ответных мерах.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210417/bayden-1728693612.html
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россия, сергей лавров, джо байден, москва, сша

"Пациент с Альцгеймером": американцы предостерегли Байдена от провокаций

13:49 17.04.2021 (обновлено: 14:44 17.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден во время брифинга в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время брифинга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Читатели Fox News прокомментировали новость о перехвате российским истребителем американского самолета-разведчика над Тихим океаном и раскритиковали Джо Байдена за "негативную дипломатию".
"Мне кажется, нам очень повезло, что Путин способен контролировать себя перед лицом провокаций со стороны пациента с Альцгеймером. Но это не значит, что Путин будет все спускать Байдену с рук. Байден хочет сделать Путина козлом отпущения, но это не сработает. То есть мы движемся к войне", — считает один из комментаторов.
Президент США Джо Байден во время брифинга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
Вчера, 10:58
Немцы усомнились в желании Байдена не обострять отношения с Россией
"Я не помню, чтобы такая негативная дипломатия исходила со стороны администрации Трампа. Мне совершенно ясно, что в умственном плане Байден не в состоянии вести дела с Россией, Китаем и Северной Кореей. Это очень опасно", — отметил другой читатель.
"По своей глупости Байден наказывает Россию за то, чего она — и она это знает — не делала. Россия не вмешивалась в американскую политику, как утверждали демократы, которым просто нужно было компенсировать нехватку общественной поддержки Хиллари. Соединенные Штаты могут оказаться втянутыми в очень серьезный конфликт из-за глупости и лжи демократов", — подытожил еще один пользователь портала.
Ранее американский лидер заявил о намерении ответственно подходить к диалогу с Москвой. Также Байден выразил уверенность, что обе стороны могут вместе заниматься глобальными проблемами.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 08:53
Американские СМИ оценили санкции Байдена против России
Однако в четверг Вашингтон ввел новые ограничения против Москвы и объявил о высылке десяти сотрудников российской дипмиссии. В российском МИД после этого отметили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил об ответных мерах.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияСергей ЛавровДжо БайденМоскваСША
 
 
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