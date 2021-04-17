https://ria.ru/20210417/bayden-1728693612.html

Немцы усомнились в желании Байдена не обострять отношения с Россией

Немцы усомнились в желании Байдена не обострять отношения с Россией

Читатели немецкого журнала Spiegel высказались о намерении президента Соединенных Штатов Америки наладить стабильные и предсказуемые отношения с Россией на фоне РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T10:58

2021-04-17T10:58

2021-04-17T11:56

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джо байден

москва

германия

сша

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Spiegel высказались о намерении президента Соединенных Штатов Америки наладить стабильные и предсказуемые отношения с Россией на фоне введения новых санкций. Многие из них отметили, что высказывания Вашингтона редко совпадают с реальными действиями."США — страна, которая активнее всех вмешивается в делах других стран. Особенно в России, во времена Ельцина, она делала это самым безобразным образом и с тех пор никак не может остановиться. Байдену нужно бы сначала заняться делами у себя дома. Он хотя и не кричит "Америка прежде всего", но действует именно в этом духе", — заявил один из пользователей."Забавно: Байден хочет говорить с Путиным и не хочет круговорота эскалации. Но в то же время он занимается провокациями ("Путин — убийца") и создает "отличную" переговорную атмосферу, вводя все новые санкции", — отметил другой комментатор."Несмотря ни на что, Байден хочет эскалации. Это, скорее всего, была далеко не последняя враждебная акция против России. Администрации Байдена Россия нужна как козел отпущения перед лицом глубокого раскола в американском обществе и всех неудач США, а их немало…" — считает еще один читатель."После того как четыре года можно было спокойно дышать, теперь после удачных выборов в ноябре к власти вновь пришла старая хунта борцов за мир. Теперь нужно затаить дыхание и втянуть голову в плечи!" — подытожили в комментариях. Ранее американский лидер заявил о намерении ответственно подходить к диалогу с Москвой. Также Байден выразил уверенность, что обе стороны могут вместе заниматься глобальными проблемами.В четверг Вашингтон ввел новые ограничения против Москвы и объявил о высылке десяти сотрудников российской дипмиссии. В российском МИД после этого отметили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил об ответных мерах.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728662848.html

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россия, джо байден, москва, германия, сша