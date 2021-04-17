https://ria.ru/20210417/bankomat-1728684274.html

Аналитики назвали самые популярные операции россиян в банкоматах

Аналитики назвали самые популярные операции россиян в банкоматах

Среднестатистическому россиянину, который обслуживается в банкомате, 47 лет, при этом снимает он денег больше, чем вносит, говорится в исследовании банка... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T09:04

2021-04-17T09:04

2021-04-17T09:04

россия

общество

экономика

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Среднестатистическому россиянину, который обслуживается в банкомате, 47 лет, при этом снимает он денег больше, чем вносит, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (один из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), которое имеется в распоряжении РИА Новости.В рамках исследования были изучены обезличенные статистические данные по суммам, количеству и средним чекам операций в банкоматной сети за 2020 и 2019 годы в зависимости от возраста клиентов."В 2020 году медианный возраст пользователя АТМ вырос на два года и составил 47 лет. Иными словами – 50% от общего числа операций совершали клиенты до 47 лет, а 50% – старше 47 лет. Помимо внесения и снятия, в пятерке операций-лидеров у россиян в 2020 году оказались оплата различных услуг, переводы и мобильная связь", - выяснили аналитики.Два традиционных лидера в зависимости от количества транзакций в банкоматах неизменны. Первое место – у внесения наличных, второе – у снятия. На фоне снижения актуальности бумажных денег в повседневной жизни, потребность пополнять счета сегодня выше, чем получать средства. При этом снимают заметно более крупные суммы, чем вносят, отмечают аналитики.Любопытно, что с возрастом растет востребованность оплат жилищно-коммунальных услуг. Так, например, у клиентов 21-30 лет эти операции не вошли в пятерку лидеров в зависимости от их количества в банкоматах в 2020 году. При этом, далее, по мере "взросления" пользователя банкоматов, ЖКУ уже занимает позиции в топ-5 операций."Судя по всему, здесь сказывается то, что у многих представителей молодежи пока нет своего жилья и эта опция для них не столь актуальна. К тому же более молодые, а вместе с тем более гибкие к современным финансовым инновациям клиенты, чаще предпочитают оплачивать коммунальные платежи через смартфон, в мобильном банке", - рассуждают аналитики.Кстати, самые низкие средние чеки за ЖКУ в банкоматах – у клиентов старше 60 лет (2 473 рубля). А самые высокие – у россиян 31-40 лет (3 502 рубля). Судя по всему, на статистике чеков сказались различные льготы при оплате коммунальных услуг, которые получают россияне пенсионного возраста, пояснили эксперты.

https://ria.ru/20210417/razvod-1728670318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, экономика