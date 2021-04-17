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При взрыве в Афганистане погибли трое полицейских
При взрыве в Афганистане погибли трое полицейских
Трое полицейских погибли при взрыве заминированного автомобиля у блокпоста в провинции Герат на северо-западе Афганистана, передаёт в субботу телеканал Tolo... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T15:09
2021-04-17T15:09
афганистан
талибан
в мире
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Трое полицейских погибли при взрыве заминированного автомобиля у блокпоста в провинции Герат на северо-западе Афганистана, передаёт в субботу телеканал Tolo News со ссылкой на власти страны.Губернатор провинции Сайед Вахид Катали заявил, что взрыв произошёл в уезде Зинда-Джан. После взрыва на уезд с трёх направлений напали талибы, столкновения при этом продолжались в течение нескольких часов.По словам губернатора, талибы также совершили нападения на другие районы провинции, в ходе которых, однако, силы безопасности Афганистана не пострадали.Губернатор добавил, что в пятницу в городе Герат при взрыве мины был ранен один человек из числа гражданского населения.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
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афганистан, талибан, в мире

При взрыве в Афганистане погибли трое полицейских

15:09 17.04.2021
 
© РИА Новости / Андрей СоломоновУлица Герата, разрушенная в результате артобстрела экстремистами. Республика Афганистан
Улица Герата, разрушенная в результате артобстрела экстремистами. Республика Афганистан - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Андрей Соломонов
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Трое полицейских погибли при взрыве заминированного автомобиля у блокпоста в провинции Герат на северо-западе Афганистана, передаёт в субботу телеканал Tolo News со ссылкой на власти страны.
Губернатор провинции Сайед Вахид Катали заявил, что взрыв произошёл в уезде Зинда-Джан. После взрыва на уезд с трёх направлений напали талибы, столкновения при этом продолжались в течение нескольких часов.
По словам губернатора, талибы также совершили нападения на другие районы провинции, в ходе которых, однако, силы безопасности Афганистана не пострадали.
Губернатор добавил, что в пятницу в городе Герат при взрыве мины был ранен один человек из числа гражданского населения.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
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