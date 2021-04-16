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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210416/zavod-1728545492.html
Щербинский завод в I квартале выпустил рекордное количество лифтов
Щербинский завод в I квартале выпустил рекордное количество лифтов
Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) в первом квартале 2021 года изготовил 2021 лифт, что стало рекордом за всю историю предприятия, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T11:54
2021-04-16T11:54
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) в первом квартале 2021 года изготовил 2021 лифт, что стало рекордом за всю историю предприятия, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Щербинский лифтостроительный завод является одним из крупнейших производителей лифтов в России, изготовив за всё время работы более 220 тысяч лифтов. В прошлом году на заводе сделали более 9 тысяч лифтов, а за три месяца этого года предприятие превысило собственный рекорд и выпустило 2021 лифт", – отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Также отмечается, что сегодня на ЩЛЗ разрабатывается новая линейка лифтов со сниженной материалоемкостью и улучшенным качеством. Как ожидается, это поможет заводу выйти на новые сегменты рынка и повысит конкурентоспособность производимой продукции.Сегодня лифты производства ЩЛЗ работают во всех регионах России. В период пандемии завод поставил более 140 медицинских лифтов для российских больниц, а также для строящихся инфекционных госпиталей по заказу Главного военно-строительного управления по специальным объектам. С мая 2019 года предприятие имеет статус промышленного комплекса Москвы, позволяющий получать льготы от города.
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александр прохоров, москва

Щербинский завод в I квартале выпустил рекордное количество лифтов

11:54 16.04.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЩербинский лифтостроительный завод
Щербинский лифтостроительный завод - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) в первом квартале 2021 года изготовил 2021 лифт, что стало рекордом за всю историю предприятия, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Щербинский лифтостроительный завод является одним из крупнейших производителей лифтов в России, изготовив за всё время работы более 220 тысяч лифтов. В прошлом году на заводе сделали более 9 тысяч лифтов, а за три месяца этого года предприятие превысило собственный рекорд и выпустило 2021 лифт", – отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
Вчера, 11:41Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В Москве началась регистрация на очные экскурсии по столичным заводам
Также отмечается, что сегодня на ЩЛЗ разрабатывается новая линейка лифтов со сниженной материалоемкостью и улучшенным качеством. Как ожидается, это поможет заводу выйти на новые сегменты рынка и повысит конкурентоспособность производимой продукции.

"В начале прошлого года на заводе была начата масштабная модернизация, которую планируют завершить к концу 2022 года. Проект трансформации состоит из двух этапов, первый из которых уже реализован более чем на 60%. В результате производственная мощность предприятия увеличится в 1,5 раза. Модернизация завода позволит нарастить производство профильной продукции почти на 40%", - рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.

Сегодня лифты производства ЩЛЗ работают во всех регионах России. В период пандемии завод поставил более 140 медицинских лифтов для российских больниц, а также для строящихся инфекционных госпиталей по заказу Главного военно-строительного управления по специальным объектам. С мая 2019 года предприятие имеет статус промышленного комплекса Москвы, позволяющий получать льготы от города.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
 
 
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