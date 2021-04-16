Песков переадресовал в Минобороны вопрос о закрытии районов Черного моря
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны РФ вопрос о временном закрытии районов Черного моря внутри российских территориальных вод.
Ранее министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ из-за закрытия части акватории Черного моря якобы под предлогом проведения военных учений. В свою очередь, согласно данным бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, планируемые к закрытию до 31 октября районы Черного моря не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все зоны находятся внутри территориальных вод РФ.
"Это нужно все-таки обращаться в наше министерство обороны, более квалифицированно они смогут это прокомментировать", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать протест МИД Украины.
По данным бюллетеня управления Минобороны РФ, "временно, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября, приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные море Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов" в трех районах Черного моря.
Согласно представленным в документе координатам, речь идет о вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника), а также небольшом участке моря около западной оконечности Крыма.
При этом Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадает в указанные зоны.
Все планируемые к закрытию районы распространяются только до "внешней границы территориального моря Российской Федерации", следует из документа.