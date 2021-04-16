https://ria.ru/20210416/zakrytie-1728570531.html

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о закрытии районов Черного моря

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о закрытии районов Черного моря

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны РФ вопрос о временном закрытии районов Черного моря внутри российских... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T13:31

2021-04-16T13:31

2021-04-16T13:31

россия

гурзуф

мид украины

дмитрий песков

севастополь

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны РФ вопрос о временном закрытии районов Черного моря внутри российских территориальных вод.Ранее министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ из-за закрытия части акватории Черного моря якобы под предлогом проведения военных учений. В свою очередь, согласно данным бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, планируемые к закрытию до 31 октября районы Черного моря не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все зоны находятся внутри территориальных вод РФ.По данным бюллетеня управления Минобороны РФ, "временно, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября, приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные море Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов" в трех районах Черного моря.Согласно представленным в документе координатам, речь идет о вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника), а также небольшом участке моря около западной оконечности Крыма.При этом Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадает в указанные зоны.Все планируемые к закрытию районы распространяются только до "внешней границы территориального моря Российской Федерации", следует из документа.

https://ria.ru/20210416/biden-1728501536.html

россия

гурзуф

севастополь

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россия, гурзуф, мид украины, дмитрий песков, севастополь