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В Иркутске задержали экс-ректора вуза, выписавшего себе большую премию
В Иркутске задержали экс-ректора вуза, выписавшего себе большую премию
Бывший ректор Байкальского госуниверситета экономики и права (БГУ) задержан в Иркутске по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями - на основании... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T20:46
2021-04-16T20:46
следственный комитет россии (ск рф)
иркутская область
иркутск
происшествия
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ИРКУТСК, 16 апр – РИА Новости. Бывший ректор Байкальского госуниверситета экономики и права (БГУ) задержан в Иркутске по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями - на основании собственных приказов он получил премию более 800 тысяч рублей, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.На бывшего ректора БГУ, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, СК по материалам УФСБ завел уголовное дело. По данным иркутских СМИ, речь идет об Александре Суходолове. По версии следствия, в сентябре 2018 года и в январе 2019 года он издал приказы о своем премировании на сумму более 800 тысяч рублей. Полномочия по назначению таких выплат ректору федерального вуза принадлежат министерству образования и науки РФ.Суходолов стал ректором в октябре 2014 года. В этой должности он проработал до апреля 2019 года.
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следственный комитет россии (ск рф), иркутская область, иркутск, происшествия

В Иркутске задержали экс-ректора вуза, выписавшего себе большую премию

20:46 16.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ИРКУТСК, 16 апр – РИА Новости. Бывший ректор Байкальского госуниверситета экономики и права (БГУ) задержан в Иркутске по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями - на основании собственных приказов он получил премию более 800 тысяч рублей, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
На бывшего ректора БГУ, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, СК по материалам УФСБ завел уголовное дело. По данным иркутских СМИ, речь идет об Александре Суходолове. По версии следствия, в сентябре 2018 года и в январе 2019 года он издал приказы о своем премировании на сумму более 800 тысяч рублей. Полномочия по назначению таких выплат ректору федерального вуза принадлежат министерству образования и науки РФ.

"В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

Суходолов стал ректором в октябре 2014 года. В этой должности он проработал до апреля 2019 года.
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Следственный комитет России (СК РФ)Иркутская областьИркутскПроисшествия
 
 
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