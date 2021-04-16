https://ria.ru/20210416/zaderzhanie-1728656313.html

В Иркутске задержали экс-ректора вуза, выписавшего себе большую премию

В Иркутске задержали экс-ректора вуза, выписавшего себе большую премию

Бывший ректор Байкальского госуниверситета экономики и права (БГУ) задержан в Иркутске по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями - на основании... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T20:46

2021-04-16T20:46

2021-04-16T20:46

следственный комитет россии (ск рф)

иркутская область

иркутск

происшествия

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ИРКУТСК, 16 апр – РИА Новости. Бывший ректор Байкальского госуниверситета экономики и права (БГУ) задержан в Иркутске по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями - на основании собственных приказов он получил премию более 800 тысяч рублей, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.На бывшего ректора БГУ, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, СК по материалам УФСБ завел уголовное дело. По данным иркутских СМИ, речь идет об Александре Суходолове. По версии следствия, в сентябре 2018 года и в январе 2019 года он издал приказы о своем премировании на сумму более 800 тысяч рублей. Полномочия по назначению таких выплат ректору федерального вуза принадлежат министерству образования и науки РФ.Суходолов стал ректором в октябре 2014 года. В этой должности он проработал до апреля 2019 года.

https://ria.ru/20210322/chinovnik-1602316638.html

иркутская область

иркутск

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), иркутская область, иркутск, происшествия