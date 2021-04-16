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СК в Брянске проверит сообщения о гибели мужчины в яме с грязью
СК в Брянске проверит сообщения о гибели мужчины в яме с грязью
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины, который, предположительно, утонул в яме с грязью, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T22:47
2021-04-16T22:47
2021-04-16T22:47
россия
следственный комитет россии (ск рф)
брянск
происшествия
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БРЯНСК, 16 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины, который, предположительно, утонул в яме с грязью, сообщает СУСК РФ по региону.Ранее информация о гибели мужчины появилась в социальных сетях. Сообщалось, что мужчина вышел от друзей 7 апреля, однако до дома не дошел и пропал. Позднее его вещи обнаружили рядом с ямой с грязью, куда он провалился и не смог выбраться."В связи с публикациями в средствах массовой информации о гибели 7 апреля 2021 года 49-летнего мужчины в яме с грязью в Советском районе города Брянска сообщаем следующую информацию. По данному факту следственными органами СК РФ по Брянской области возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.В ходе расследования проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех данных о случившемся, в том числе причин гибели потерпевшего и обстоятельств этому способствовавших, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210412/kipyatok-1727867922.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), брянск, происшествия