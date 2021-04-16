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Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210416/yakutiya-1728609244.html
В Якутии эксперты по выявлению талантов охватили более 300 школьников
В Якутии эксперты по выявлению талантов охватили более 300 школьников
Более 300 школьников в Якутии охватили эксперты по выявлению юных талантов, сообщает пресс-служба Целевого фонда будущих поколений республики. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T16:10
2021-04-16T16:10
республика саха (якутия)
образовательный центр "сириус"
томпонский район
общество
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ЯКУТСК, 16 апр – РИА Новости. Более 300 школьников в Якутии охватили эксперты по выявлению юных талантов, сообщает пресс-служба Целевого фонда будущих поколений республики.Отмечается, что в этом году по нацпроекту "Образование" в Якутии начал работать центр выявления и поддержки одаренных детей, который создан по модели образовательного центра "Сириус". Деятельность центра финансируется Целевым фондом будущих поколений республики в рамках проекта "Во имя будущего на 2021-2023 годы".Эксперты побывали в Усть-Алданском, Чурапчинском, Мегино-Кангаласском, Кобяйском, Горном районах. Также до конца года запланирована работа в Оймяконском и Томпонском районах."Накануне Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей РС (Я) работал в посёлке Бердигестях Горного района. Второй этап экспедиции охватил более 300 школьников. В состав выездных десантов вошли специалисты Малой академии наук, Высшей школы музыки им. В.А. Босикова, Якутской балетной школы – колледжа имени А. и Н. Посельских и республиканского центра подготовки спортивного резерва", - рассказали в пресс-службе.По словам руководителя образовательной экспедиции Аграфены Колесовой, в ходе таких выездов эксперты центра выдают талантливым детям рекомендации для их поступления в различные учебные заведения Якутии, а также помогают школьникам попасть в профильные смены Малой академии наук республики.В свою очередь генеральный директор целевого фонда Владимир Егоров отметил, что концепция Фонда ориентирована на системную работу с талантливыми детьми."Сегодня Региональный центр работает фактически в трех направлениях, это наука, искусство и спорт. Кроме этого, мы планируем развиваться в направлении креативных индустрий. То есть в тех направлениях, которые будут ориентировать творческую деятельность на "монетизацию", бизнес", - сказал Егоров.
https://ria.ru/20210414/klaster-1728178080.html
https://ria.ru/20210413/yakutiya-1728029990.html
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образовательный центр "сириус", томпонский район, общество

В Якутии эксперты по выявлению талантов охватили более 300 школьников

16:10 16.04.2021
 
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкОкрестности города Якутска
Окрестности города Якутска - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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ЯКУТСК, 16 апр – РИА Новости. Более 300 школьников в Якутии охватили эксперты по выявлению юных талантов, сообщает пресс-служба Целевого фонда будущих поколений республики.
Отмечается, что в этом году по нацпроекту "Образование" в Якутии начал работать центр выявления и поддержки одаренных детей, который создан по модели образовательного центра "Сириус". Деятельность центра финансируется Целевым фондом будущих поколений республики в рамках проекта "Во имя будущего на 2021-2023 годы".
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Эксперты побывали в Усть-Алданском, Чурапчинском, Мегино-Кангаласском, Кобяйском, Горном районах. Также до конца года запланирована работа в Оймяконском и Томпонском районах.
"Накануне Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей РС (Я) работал в посёлке Бердигестях Горного района. Второй этап экспедиции охватил более 300 школьников. В состав выездных десантов вошли специалисты Малой академии наук, Высшей школы музыки им. В.А. Босикова, Якутской балетной школы – колледжа имени А. и Н. Посельских и республиканского центра подготовки спортивного резерва", - рассказали в пресс-службе.
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По словам руководителя образовательной экспедиции Аграфены Колесовой, в ходе таких выездов эксперты центра выдают талантливым детям рекомендации для их поступления в различные учебные заведения Якутии, а также помогают школьникам попасть в профильные смены Малой академии наук республики.
В свою очередь генеральный директор целевого фонда Владимир Егоров отметил, что концепция Фонда ориентирована на системную работу с талантливыми детьми.
"Сегодня Региональный центр работает фактически в трех направлениях, это наука, искусство и спорт. Кроме этого, мы планируем развиваться в направлении креативных индустрий. То есть в тех направлениях, которые будут ориентировать творческую деятельность на "монетизацию", бизнес", - сказал Егоров.
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Республика Саха (Якутия)Образовательный центр "Сириус"Томпонский районОбщество
 
 
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