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Замглавы департамента экономики Москвы арестовали по делу о взятке
Замглавы департамента экономики Москвы арестовали по делу о взятке
Пресненский суд Москвы назначил арест до 14 июня замглавы департамента экономики и развития Москвы Леониду Костроме, обвиняемому в получении взятки в особо... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T13:20
2021-04-16T14:09
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пресненский суд Москвы назначил арест до 14 июня замглавы департамента экономики и развития Москвы Леониду Костроме, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.По данному делу проходят еще двое фигурантов, которым вменяется получение взятки, сегодня им также будет избрана мера пресечения - следствие попросило о домашнем аресте.По информации "Коммерсанта", Кострома задержан за получение взятки размером в 3-4 миллиона рублей, за эту сумму чиновник якобы обещал поспособствовать заключению контракта по благоустройству.Как отмечается на сайте столичной мэрии, Кострому назначили на пост замглавы департамента экономической политики в июле прошлого года. До этого он занимал должность директора Городского агентства управления инвестициями.Арест заместителя руководителя департамента экономики и развития Москвы Леонида Костромы по делу о взятке будет обжалован, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Савельев.От комментариев по сути обвинения адвокат отказался.
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москва, происшествия

Замглавы департамента экономики Москвы арестовали по делу о взятке

13:20 16.04.2021 (обновлено: 14:09 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкЗаместитель главы департамента экономики и развития Москвы Леонид Кострома в суде. Кадр видео
Заместитель главы департамента экономики и развития Москвы Леонид Кострома в суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пресненский суд Москвы назначил арест до 14 июня замглавы департамента экономики и развития Москвы Леониду Костроме, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
"Пресненским судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Костромы Л. меры пресечения в виде заключения под стражу до 14 июня", - сказала Кокая.
По данному делу проходят еще двое фигурантов, которым вменяется получение взятки, сегодня им также будет избрана мера пресечения - следствие попросило о домашнем аресте.
По информации "Коммерсанта", Кострома задержан за получение взятки размером в 3-4 миллиона рублей, за эту сумму чиновник якобы обещал поспособствовать заключению контракта по благоустройству.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
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Как отмечается на сайте столичной мэрии, Кострому назначили на пост замглавы департамента экономической политики в июле прошлого года. До этого он занимал должность директора Городского агентства управления инвестициями.
Арест заместителя руководителя департамента экономики и развития Москвы Леонида Костромы по делу о взятке будет обжалован, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Савельев.
"Мы не согласны с решением и будем обжаловать его в установленном законом порядке", - сказал защитник.
От комментариев по сути обвинения адвокат отказался.
 
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