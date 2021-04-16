https://ria.ru/20210416/vzyatka-1728567094.html

Замглавы департамента экономики Москвы арестовали по делу о взятке

Замглавы департамента экономики Москвы арестовали по делу о взятке

Пресненский суд Москвы назначил арест до 14 июня замглавы департамента экономики и развития Москвы Леониду Костроме, обвиняемому в получении взятки в особо... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T13:20

2021-04-16T13:20

2021-04-16T14:09

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пресненский суд Москвы назначил арест до 14 июня замглавы департамента экономики и развития Москвы Леониду Костроме, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.По данному делу проходят еще двое фигурантов, которым вменяется получение взятки, сегодня им также будет избрана мера пресечения - следствие попросило о домашнем аресте.По информации "Коммерсанта", Кострома задержан за получение взятки размером в 3-4 миллиона рублей, за эту сумму чиновник якобы обещал поспособствовать заключению контракта по благоустройству.Как отмечается на сайте столичной мэрии, Кострому назначили на пост замглавы департамента экономической политики в июле прошлого года. До этого он занимал должность директора Городского агентства управления инвестициями.Арест заместителя руководителя департамента экономики и развития Москвы Леонида Костромы по делу о взятке будет обжалован, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Савельев.От комментариев по сути обвинения адвокат отказался.

https://ria.ru/20210408/vzyatka-1727447675.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия