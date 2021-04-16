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Замглавы департамента экономики Москвы обвинили во взятке
Замглавы департамента экономики Москвы обвинили во взятке
Следственный орган ходатайствует об аресте замглавы департамента экономики и развития Москвы Леонида Костромы, обвиняемого в получении взятки в особо крупном... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T11:05
2021-04-16T11:05
2021-04-16T17:44
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Следственный орган ходатайствует об аресте замглавы департамента экономики и развития Москвы Леонида Костромы, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в Пресненском суде.Накануне чиновник был задержан и помещён в изолятор временного содержания на Петровке.Как отмечается на сайте столичной мэрии, Кострому назначили на пост замглавы департамента экономической политики в июле прошлого года. До этого он занимал должность директора Городского агентства управления инвестициями.
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россия, москва, происшествия
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Следственный орган ходатайствует об аресте замглавы департамента экономики и развития Москвы Леонида Костромы, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в Пресненском суде.
"В Пресненский районный суд г. Москвы
поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Костромы Леонида Валерьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ
, сроком до 14 июня", - сказали в суде.
Накануне чиновник был задержан и помещён в изолятор временного содержания на Петровке.
Как отмечается на сайте столичной мэрии, Кострому назначили на пост замглавы департамента экономической политики в июле прошлого года. До этого он занимал должность директора Городского агентства управления инвестициями.