https://ria.ru/20210416/vzyatka-1728535436.html

Замглавы департамента экономики Москвы обвинили во взятке

Замглавы департамента экономики Москвы обвинили во взятке

Следственный орган ходатайствует об аресте замглавы департамента экономики и развития Москвы Леонида Костромы, обвиняемого в получении взятки в особо крупном... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T11:05

2021-04-16T11:05

2021-04-16T17:44

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Следственный орган ходатайствует об аресте замглавы департамента экономики и развития Москвы Леонида Костромы, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в Пресненском суде.Накануне чиновник был задержан и помещён в изолятор временного содержания на Петровке.Как отмечается на сайте столичной мэрии, Кострому назначили на пост замглавы департамента экономической политики в июле прошлого года. До этого он занимал должность директора Городского агентства управления инвестициями.

https://ria.ru/20210310/vzyatochnichestvo-1600618733.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, происшествия