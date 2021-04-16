https://ria.ru/20210416/vystavka-1728544723.html

Подмосковных производителей представили на выставке пластмасс в Китае

Подмосковных производителей представили на выставке пластмасс в Китае

Фонд поддержки ВЭД Московской области организовал участие региональных компаний в международной выставке пластмасс и каучука в Китае, - сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T12:19

2021-04-16T12:19

2021-04-16T12:19

россия-китай: главное

московская область (подмосковье)

китай

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МОСКВА, 16 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Фонд поддержки ВЭД Московской области организовал участие региональных компаний в международной выставке пластмасс и каучука в Китае, - сообщает пресс-служба министерства инвестиций промышленности и науки Подмосковья."Chinaplas-2021 является крупнейшей международной выставкой пластмасс в азиатском регионе: в мероприятии принимают участие более 3,4 тысячи экспонентов из 40 стран мира. Выставка проходит в Гуанчжоу с 13 по 16 апреля. Предприятия Московской области участвуют в экспозиции в рамках группового стенда региона. В КНР приехали две подмосковных компании: "Полимеркомпани" – производитель высококачественных листовых полимеров из городского округа Щелково и "ТПК "ЗЕДЕКС" из городского округа Дзержинский, производящая композитные материалы и полимеры", - говорится в сообщении.Все расходы по созданию стенда и участию в мероприятии Фонд ВЭД взял на себя. По итогам выставки подмосковные предприятия рассчитывают получить новые контакты и выйти на экспорт.

https://ria.ru/20210416/kitay-1728544265.html

московская область (подмосковье)

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), китай