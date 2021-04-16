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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210416/vystavka-1728544723.html
Подмосковных производителей представили на выставке пластмасс в Китае
Подмосковных производителей представили на выставке пластмасс в Китае
Фонд поддержки ВЭД Московской области организовал участие региональных компаний в международной выставке пластмасс и каучука в Китае, - сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T12:19
2021-04-16T12:19
россия-китай: главное
московская область (подмосковье)
китай
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МОСКВА, 16 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Фонд поддержки ВЭД Московской области организовал участие региональных компаний в международной выставке пластмасс и каучука в Китае, - сообщает пресс-служба министерства инвестиций промышленности и науки Подмосковья."Chinaplas-2021 является крупнейшей международной выставкой пластмасс в азиатском регионе: в мероприятии принимают участие более 3,4 тысячи экспонентов из 40 стран мира. Выставка проходит в Гуанчжоу с 13 по 16 апреля. Предприятия Московской области участвуют в экспозиции в рамках группового стенда региона. В КНР приехали две подмосковных компании: "Полимеркомпани" – производитель высококачественных листовых полимеров из городского округа Щелково и "ТПК "ЗЕДЕКС" из городского округа Дзержинский, производящая композитные материалы и полимеры", - говорится в сообщении.Все расходы по созданию стенда и участию в мероприятии Фонд ВЭД взял на себя. По итогам выставки подмосковные предприятия рассчитывают получить новые контакты и выйти на экспорт.
https://ria.ru/20210416/kitay-1728544265.html
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московская область (подмосковье), китай

Подмосковных производителей представили на выставке пластмасс в Китае

12:19 16.04.2021
 
© AFP 2021 / Anthony Wallace Гуанчжоу
Гуанчжоу - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© AFP 2021 / Anthony Wallace
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МОСКВА, 16 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Фонд поддержки ВЭД Московской области организовал участие региональных компаний в международной выставке пластмасс и каучука в Китае, - сообщает пресс-служба министерства инвестиций промышленности и науки Подмосковья.
"Chinaplas-2021 является крупнейшей международной выставкой пластмасс в азиатском регионе: в мероприятии принимают участие более 3,4 тысячи экспонентов из 40 стран мира. Выставка проходит в Гуанчжоу с 13 по 16 апреля. Предприятия Московской области участвуют в экспозиции в рамках группового стенда региона. В КНР приехали две подмосковных компании: "Полимеркомпани" – производитель высококачественных листовых полимеров из городского округа Щелково и "ТПК "ЗЕДЕКС" из городского округа Дзержинский, производящая композитные материалы и полимеры", - говорится в сообщении.
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Все расходы по созданию стенда и участию в мероприятии Фонд ВЭД взял на себя. По итогам выставки подмосковные предприятия рассчитывают получить новые контакты и выйти на экспорт.
 
Россия-Китай: ГлавноеМосковская область (Подмосковье)Китай
 
 
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