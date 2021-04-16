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В Роструде назвали способ получить дополнительные выходные в мае
В Роструде назвали способ получить дополнительные выходные в мае
Работодатели могут проявить инициативу и предоставить сотрудникам дополнительные выходные на майские праздники, пояснили "Российской газете" в Роструде. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T01:17
2021-04-16T01:17
2021-04-16T01:17
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
общество
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Работодатели могут проявить инициативу и предоставить сотрудникам дополнительные выходные на майские праздники, пояснили "Российской газете" в Роструде.Однако, как пояснили в ведомстве, такой шаг уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение зарплаты.Подчеркивается, что для этого необходим локальный нормативный акт, который можно издать в произвольной форме, поскольку унифицированная форма такого приказа отсутствует. В документе следует указать, что предоставленный выходной день подлежит оплате.В Роструде напомнили, что на майские праздники россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости.
Работодатели могут проявить инициативу и предоставить сотрудникам дополнительные выходные на майские праздники, пояснили "Российской газете
" в Роструде
.
Однако, как пояснили в ведомстве, такой шаг уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение зарплаты.
"Если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня", — отметили в Роструде.
Подчеркивается, что для этого необходим локальный нормативный акт, который можно издать в произвольной форме, поскольку унифицированная форма такого приказа отсутствует. В документе следует указать, что предоставленный выходной день подлежит оплате.
В Роструде напомнили, что на майские праздники россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая.