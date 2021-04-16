https://ria.ru/20210416/vykhodnye-1728503998.html

В Роструде назвали способ получить дополнительные выходные в мае

В Роструде назвали способ получить дополнительные выходные в мае

Работодатели могут проявить инициативу и предоставить сотрудникам дополнительные выходные на майские праздники, пояснили "Российской газете" в Роструде. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T01:17

2021-04-16T01:17

2021-04-16T01:17

россия

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155317/41/1553174193_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c2aed1a6163def7ca25a4779e78a2c8b.jpg

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Работодатели могут проявить инициативу и предоставить сотрудникам дополнительные выходные на майские праздники, пояснили "Российской газете" в Роструде.Однако, как пояснили в ведомстве, такой шаг уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение зарплаты.Подчеркивается, что для этого необходим локальный нормативный акт, который можно издать в произвольной форме, поскольку унифицированная форма такого приказа отсутствует. В документе следует указать, что предоставленный выходной день подлежит оплате.В Роструде напомнили, что на майские праздники россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая.

https://ria.ru/20210414/otpusk-1728176204.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество