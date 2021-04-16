Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210416/voyska-1728642212.html
Меркель, Макрон и Зеленский призвали Россию отвести войска от Украины
Меркель, Макрон и Зеленский призвали Россию отвести войска от Украины
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский на трехсторонних переговорах в пятницу призвали РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T19:00
2021-04-16T21:49
россия
владимир зеленский
ангела меркель
дмитрий песков
москва
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604390688_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d277251a8f0857e07647c7055452958.jpg
БЕРЛИН, 16 апр — РИА Новости. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский на трехсторонних переговорах в пятницу призвали Россию свернуть наращивание войск у границ Украины, сообщил представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.Разговор состоялся во время визита Зеленского в Париж, Меркель участвовала в переговорах по видеосвязи."Федеральный канцлер, президент Макрон и президент Зеленский обсудили в особенности ситуацию с безопасностью на украинско-российской границе, а также на востоке Украины. Они разделяют беспокойство ростом российского военного присутствия на границе с Украиной, а также в нелегально аннексированном Крыму. Они потребовали сворачивания этого военного усиления, чтобы достичь деэскалации ситуации", — заявил Зайберт журналистам.Меркель и Макрон также подчеркнули поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. "Они подчеркнули необходимость полной реализации Минских соглашений с обеих сторон и заявили, что Германия и Франция продолжат свои усилия в "нормандском формате", — добавил Зайберт.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск Российской Федерации в Крыму и на восточной границе Украины.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Кроме того, Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604390688_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6478e54e835798c632ee19e2985e2c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир зеленский, ангела меркель, дмитрий песков, москва, украина, в мире

Меркель, Макрон и Зеленский призвали Россию отвести войска от Украины

19:00 16.04.2021 (обновлено: 21:49 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОдин из домов поселка шахты "Глубокая" в Горловке, который остался без крыши из-за обстрелов, а со временем и без жильцов
Один из домов поселка шахты Глубокая в Горловке, который остался без крыши из-за обстрелов, а со временем и без жильцов - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 16 апр — РИА Новости. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский на трехсторонних переговорах в пятницу призвали Россию свернуть наращивание войск у границ Украины, сообщил представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Разговор состоялся во время визита Зеленского в Париж, Меркель участвовала в переговорах по видеосвязи.
Жители на одной из улиц Углегорска Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
13 марта, 08:00
Украинские "ястребы" призывают сделать Донбасс безлюдным
"Федеральный канцлер, президент Макрон и президент Зеленский обсудили в особенности ситуацию с безопасностью на украинско-российской границе, а также на востоке Украины. Они разделяют беспокойство ростом российского военного присутствия на границе с Украиной, а также в нелегально аннексированном Крыму. Они потребовали сворачивания этого военного усиления, чтобы достичь деэскалации ситуации", — заявил Зайберт журналистам.
Меркель и Макрон также подчеркнули поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. "Они подчеркнули необходимость полной реализации Минских соглашений с обеих сторон и заявили, что Германия и Франция продолжат свои усилия в "нормандском формате", — добавил Зайберт.
Украинские военнослужащие охраняют контрольно-пропускной пункт возле новой линии соприкосновения в Золотом, Луганская область - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 08:00
Какая Украина нам не нужна
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск Российской Федерации в Крыму и на восточной границе Украины.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Кроме того, Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
РоссияВладимир ЗеленскийАнгела МеркельДмитрий ПесковМоскваУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:48Корабль "Союз МС-17" покинул МКС
04:10Врач рассказал о способах защиты от сезонной аллергии
04:04Российских туристов предложили вывозить из Турции за десять тысяч рублей
03:15Страховщик назвал признаки поддельного полиса ОСАГО
03:08Источник рассказал, когда начнутся испытания ударного дрона "Сириус"
02:45В ВСУ оценили свой потенциал в случае вооруженного конфликта с Россией
02:24В Нью-Йорке проходят протесты против полицейского насилия
02:15Юрист объяснил, почему чек после покупки лучше забрать с собой
02:10Депутат уточнил сроки достижения россиянами коллективного иммунитета
01:57Во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca
01:56Депутат Рады описал "гибель" Украины цитатой Тараса Шевченко
01:36Космонавты перешли с МКС в корабль "Союз МС-17" для возвращения на Землю
01:21Украинские военные не видят признаков подготовки России к "наступлению"
01:15Врач назвал признаки "развода" людей на ненужных анализах
01:15Зеленский заявил о необходимости вступления Украины в НАТО
01:10Госдеп заявил о праве ответа на контрсанкции России
00:50Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием
23:29SpaceX будет доставлять астронавтов на Луну
23:24Пять сенаторов задекларировали недвижимость за рубежом
23:15Пожар на "Невской мануфактуре" потушили
Лента новостейМолния