https://ria.ru/20210416/voyska-1728642212.html

Меркель, Макрон и Зеленский призвали Россию отвести войска от Украины

Меркель, Макрон и Зеленский призвали Россию отвести войска от Украины

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский на трехсторонних переговорах в пятницу призвали РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T19:00

2021-04-16T19:00

2021-04-16T21:49

россия

владимир зеленский

ангела меркель

дмитрий песков

москва

украина

в мире

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БЕРЛИН, 16 апр — РИА Новости. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский на трехсторонних переговорах в пятницу призвали Россию свернуть наращивание войск у границ Украины, сообщил представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.Разговор состоялся во время визита Зеленского в Париж, Меркель участвовала в переговорах по видеосвязи."Федеральный канцлер, президент Макрон и президент Зеленский обсудили в особенности ситуацию с безопасностью на украинско-российской границе, а также на востоке Украины. Они разделяют беспокойство ростом российского военного присутствия на границе с Украиной, а также в нелегально аннексированном Крыму. Они потребовали сворачивания этого военного усиления, чтобы достичь деэскалации ситуации", — заявил Зайберт журналистам.Меркель и Макрон также подчеркнули поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. "Они подчеркнули необходимость полной реализации Минских соглашений с обеих сторон и заявили, что Германия и Франция продолжат свои усилия в "нормандском формате", — добавил Зайберт.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск Российской Федерации в Крыму и на восточной границе Украины.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Кроме того, Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

россия

москва

украина

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россия, владимир зеленский, ангела меркель, дмитрий песков, москва, украина, в мире