https://ria.ru/20210416/voyska-1728508272.html

В Белом доме рассказали о планах после вывода войск из Афганистана

В Белом доме рассказали о планах после вывода войск из Афганистана

Решение президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана позволит освободить ресурсы, которые будут направлены на борьбу с вызовами в... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T03:29

2021-04-16T03:29

2021-04-16T03:29

вашингтон

джо байден

афганистан

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана позволит освободить ресурсы, которые будут направлены на борьбу с вызовами в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил высокопоставленный представитель администрации США.Администрация США ранее объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана. Заявлено, что вывод будет идти в полной координации с союзниками и партнерами.

https://ria.ru/20210415/afganistan-1728337636.html

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афганистан

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вашингтон, джо байден, афганистан, сша, в мире