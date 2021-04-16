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В Белом доме рассказали о планах после вывода войск из Афганистана
В Белом доме рассказали о планах после вывода войск из Афганистана
Решение президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана позволит освободить ресурсы, которые будут направлены на борьбу с вызовами в... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T03:29
2021-04-16T03:29
вашингтон
джо байден
афганистан
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана позволит освободить ресурсы, которые будут направлены на борьбу с вызовами в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил высокопоставленный представитель администрации США.Администрация США ранее объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана. Заявлено, что вывод будет идти в полной координации с союзниками и партнерами.
https://ria.ru/20210415/afganistan-1728337636.html
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вашингтон, джо байден, афганистан, сша, в мире

В Белом доме рассказали о планах после вывода войск из Афганистана

03:29 16.04.2021
 
© AP Photo / Rahmat Gul, FileАмериканские солдаты в провинции Логар, Афганистан
Американские солдаты в провинции Логар, Афганистан - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© AP Photo / Rahmat Gul, File
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана позволит освободить ресурсы, которые будут направлены на борьбу с вызовами в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил высокопоставленный представитель администрации США.
"Одна из причин, по которой президент и его команда предпринимали осторожные шаги по Афганистану, заключается в том, чтобы освободить время, внимание и ресурсы нашего руководства и военных и сконцентрироваться на том, что мы расцениваем как ключевые вызовы ХХI века, а они в основном связаны с Индо-Тихоокеанским регионом", - сказал представитель администрации в ходе телефонного брифинга.
Администрация США ранее объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана. Заявлено, что вывод будет идти в полной координации с союзниками и партнерами.
Американские солдаты в провинции Логар, Афганистан. - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
Вчера, 05:16
В МИД оценили заявление Байдена о сроках вывода войск из Афганистана
 
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