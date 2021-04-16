https://ria.ru/20210416/vopros-1728529920.html

Скабееву удивила речь Байдена об отношениях с Россией

Скабееву удивила речь Байдена об отношениях с Россией

Ведущую Ольгу Скабееву удивило выступление президента США Джо Байдена, посвященное отношениям с Москвой. Соответствующая публикация появилась в ее... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T10:40

2021-04-16T10:40

2021-04-16T11:53

ольга скабеева

джо байден

владимир путин

сша

политика

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Ведущую Ольгу Скабееву удивило выступление президента США Джо Байдена, посвященное отношениям с Москвой. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.Кроме того, она отметила противоречивость заявления Байдена о желании наладить стабильные и предсказуемые отношения с Россией на фоне введения новых санкций.Накануне американский лидер в своем выступлении заявил, что намерен ответственно подходить к диалогу с Москвой и выразил уверенность, что обе стороны могут вместе заниматься глобальными проблемами. Ранее США ввели новые ограничения против Москвы и заявили, что высылают десять сотрудников российской дипмиссии. В МИД заявили, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран, и пообещали проработать ответные меры.

https://ria.ru/20210416/pushkov-1728511226.html

сша

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2021

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ольга скабеева, джо байден, владимир путин, сша, политика