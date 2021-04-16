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Скабееву удивила речь Байдена об отношениях с Россией
Скабееву удивила речь Байдена об отношениях с Россией
Ведущую Ольгу Скабееву удивило выступление президента США Джо Байдена, посвященное отношениям с Москвой. Соответствующая публикация появилась в ее... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T10:40
2021-04-16T11:53
ольга скабеева
джо байден
владимир путин
сша
политика
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Ведущую Ольгу Скабееву удивило выступление президента США Джо Байдена, посвященное отношениям с Москвой. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.Кроме того, она отметила противоречивость заявления Байдена о желании наладить стабильные и предсказуемые отношения с Россией на фоне введения новых санкций.Накануне американский лидер в своем выступлении заявил, что намерен ответственно подходить к диалогу с Москвой и выразил уверенность, что обе стороны могут вместе заниматься глобальными проблемами. Ранее США ввели новые ограничения против Москвы и заявили, что высылают десять сотрудников российской дипмиссии. В МИД заявили, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран, и пообещали проработать ответные меры.
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ольга скабеева, джо байден, владимир путин, сша, политика

Скабееву удивила речь Байдена об отношениях с Россией

10:40 16.04.2021 (обновлено: 11:53 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Ведущую Ольгу Скабееву удивило выступление президента США Джо Байдена, посвященное отношениям с Москвой. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

"Это все?!" — написала она.

Кроме того, она отметила противоречивость заявления Байдена о желании наладить стабильные и предсказуемые отношения с Россией на фоне введения новых санкций.
Накануне американский лидер в своем выступлении заявил, что намерен ответственно подходить к диалогу с Москвой и выразил уверенность, что обе стороны могут вместе заниматься глобальными проблемами.
Ранее США ввели новые ограничения против Москвы и заявили, что высылают десять сотрудников российской дипмиссии. В МИД заявили, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран, и пообещали проработать ответные меры.
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
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