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Опубликована декларация о доходах Володина и Матвиенко
Опубликована декларация о доходах Володина и Матвиенко
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своей декларации за 2020 год указал доход в 84,04 миллиона рублей, следует из данных на официальном сайте нижней палаты... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T18:23
2021-04-16T18:23
2021-04-16T23:47
госдума рф
вячеслав володин
политика
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своей декларации за 2020 год указал доход в 84,04 миллиона рублей, следует из данных на официальном сайте нижней палаты парламента.В 2019 году спикер палаты указал доход в 100,2 миллиона рублей.В собственности у Володина имеются участок под дачное строительство площадью 8320 квадратных метров, жилой дом, два гостевых дома, квартира, машиноместо, две нежилые и две хозяйственные постройки, а также теплица и очистное сооружение.Ранее источник сообщил журналистам, что более половины своих доходов за 2020 год председатель Госдумы Вячеслав Володин направил на благотворительность: суммарно его отчисления в пользу нуждающихся составили 46 миллионов 480 тысяч рублей.В 2019 году доход Матвиенко составил 16 миллионов 726 тысяч рублей, следует из сведений о доходах и расходах сенаторов, опубликованных в пятницу.
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госдума рф, вячеслав володин, политика
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
в своей декларации за 2020 год указал доход в 84,04 миллиона рублей, следует из данных на официальном сайте нижней палаты парламента.
В 2019 году спикер палаты указал доход в 100,2 миллиона рублей.
В собственности у Володина имеются участок под дачное строительство площадью 8320 квадратных метров, жилой дом, два гостевых дома, квартира, машиноместо, две нежилые и две хозяйственные постройки, а также теплица и очистное сооружение.
Ранее источник сообщил журналистам, что более половины своих доходов за 2020 год председатель Госдумы Вячеслав Володин направил на благотворительность: суммарно его отчисления в пользу нуждающихся составили 46 миллионов 480 тысяч рублей.
В 2019 году доход Матвиенко составил 16 миллионов 726 тысяч рублей, следует из сведений о доходах и расходах сенаторов, опубликованных в пятницу.