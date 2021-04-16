https://ria.ru/20210416/volodin-1728635554.html

Опубликована декларация о доходах Володина и Матвиенко

Опубликована декларация о доходах Володина и Матвиенко

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своей декларации за 2020 год указал доход в 84,04 миллиона рублей, следует из данных на официальном сайте нижней палаты... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T18:23

2021-04-16T18:23

2021-04-16T23:47

госдума рф

вячеслав володин

политика

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своей декларации за 2020 год указал доход в 84,04 миллиона рублей, следует из данных на официальном сайте нижней палаты парламента.В 2019 году спикер палаты указал доход в 100,2 миллиона рублей.В собственности у Володина имеются участок под дачное строительство площадью 8320 квадратных метров, жилой дом, два гостевых дома, квартира, машиноместо, две нежилые и две хозяйственные постройки, а также теплица и очистное сооружение.Ранее источник сообщил журналистам, что более половины своих доходов за 2020 год председатель Госдумы Вячеслав Володин направил на благотворительность: суммарно его отчисления в пользу нуждающихся составили 46 миллионов 480 тысяч рублей.В 2019 году доход Матвиенко составил 16 миллионов 726 тысяч рублей, следует из сведений о доходах и расходах сенаторов, опубликованных в пятницу.

https://ria.ru/20210416/murashko-1728634617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, вячеслав володин, политика