Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210416/volodin-1728635554.html
Опубликована декларация о доходах Володина и Матвиенко
Опубликована декларация о доходах Володина и Матвиенко
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своей декларации за 2020 год указал доход в 84,04 миллиона рублей, следует из данных на официальном сайте нижней палаты... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T18:23
2021-04-16T23:47
госдума рф
вячеслав володин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665650_82:0:2424:1318_1920x0_80_0_0_777abef128bbf70677bf8a30ec5b87aa.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своей декларации за 2020 год указал доход в 84,04 миллиона рублей, следует из данных на официальном сайте нижней палаты парламента.В 2019 году спикер палаты указал доход в 100,2 миллиона рублей.В собственности у Володина имеются участок под дачное строительство площадью 8320 квадратных метров, жилой дом, два гостевых дома, квартира, машиноместо, две нежилые и две хозяйственные постройки, а также теплица и очистное сооружение.Ранее источник сообщил журналистам, что более половины своих доходов за 2020 год председатель Госдумы Вячеслав Володин направил на благотворительность: суммарно его отчисления в пользу нуждающихся составили 46 миллионов 480 тысяч рублей.В 2019 году доход Матвиенко составил 16 миллионов 726 тысяч рублей, следует из сведений о доходах и расходах сенаторов, опубликованных в пятницу.
https://ria.ru/20210416/murashko-1728634617.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665650_357:0:2151:1345_1920x0_80_0_0_7894735b16889a98ef414dc74405ab6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, вячеслав володин, политика

Опубликована декларация о доходах Володина и Матвиенко

18:23 16.04.2021 (обновлено: 23:47 16.04.2021)
 
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своей декларации за 2020 год указал доход в 84,04 миллиона рублей, следует из данных на официальном сайте нижней палаты парламента.
В 2019 году спикер палаты указал доход в 100,2 миллиона рублей.
В собственности у Володина имеются участок под дачное строительство площадью 8320 квадратных метров, жилой дом, два гостевых дома, квартира, машиноместо, две нежилые и две хозяйственные постройки, а также теплица и очистное сооружение.
Ранее источник сообщил журналистам, что более половины своих доходов за 2020 год председатель Госдумы Вячеслав Володин направил на благотворительность: суммарно его отчисления в пользу нуждающихся составили 46 миллионов 480 тысяч рублей.
В 2019 году доход Матвиенко составил 16 миллионов 726 тысяч рублей, следует из сведений о доходах и расходах сенаторов, опубликованных в пятницу.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
Вчера, 18:18
Опубликованы декларации о доходах министров соцблока
 
Госдума РФВячеслав ВолодинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:48Корабль "Союз МС-17" покинул МКС
04:10Врач рассказал о способах защиты от сезонной аллергии
04:04Российских туристов предложили вывозить из Турции за десять тысяч рублей
03:15Страховщик назвал признаки поддельного полиса ОСАГО
03:08Источник рассказал, когда начнутся испытания ударного дрона "Сириус"
02:45В ВСУ оценили свой потенциал в случае вооруженного конфликта с Россией
02:24В Нью-Йорке проходят протесты против полицейского насилия
02:15Юрист объяснил, почему чек после покупки лучше забрать с собой
02:10Депутат уточнил сроки достижения россиянами коллективного иммунитета
01:57Во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca
01:56Депутат Рады описал "гибель" Украины цитатой Тараса Шевченко
01:36Космонавты перешли с МКС в корабль "Союз МС-17" для возвращения на Землю
01:21Украинские военные не видят признаков подготовки России к "наступлению"
01:15Врач назвал признаки "развода" людей на ненужных анализах
01:15Зеленский заявил о необходимости вступления Украины в НАТО
01:10Госдеп заявил о праве ответа на контрсанкции России
00:50Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием
23:29SpaceX будет доставлять астронавтов на Луну
23:24Пять сенаторов задекларировали недвижимость за рубежом
23:15Пожар на "Невской мануфактуре" потушили
Лента новостейМолния