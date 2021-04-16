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Эксперт объяснил, почему Россия снизила вложения в гособлигации США
Эксперт объяснил, почему Россия снизила вложения в гособлигации США
Россия поступила логично, практически полностью распродав в феврале свой портфель долгосрочных госбумаг США, которые падают в цене, считает управляющий активами РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T10:10
2021-04-16T10:10
андрей русецкий
россия
министерство финансов сша
федеральная резервная система сша
центральный банк рф (цб рф)
сша
экономика
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россия поступила логично, практически полностью распродав в феврале свой портфель долгосрочных госбумаг США, которые падают в цене, считает управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.Согласно данным минфина США, в феврале Россия снизила вложения в государственные ценные бумаги США примерно на 389 миллионов долларов, до 5,8 миллиарда. При этом Россия практически полностью распродала свой портфель долгосрочных госбумаг США."C сентября 2020 года начался процесс нормализации доходности кривой гособлигаций США. Это естественный процесс и заключается в росте доходностей длинных облигаций, которые реагируют на восстановление экономики. Доходности коротких облигаций зависят от ставки ФРС. Длинные деньги всегда дороже коротких - это природа стоимости денег, плоский наклон свойственен кризису, а сейчас восстановление", - говорит Русецкий."В этой связи цены на длинные облигации падают, и логично - продать длинные облигации, чтобы не терять в их стоимости, и купить короткие, что и сделал ЦБ РФ", - добавил он.
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андрей русецкий, россия, министерство финансов сша, федеральная резервная система сша, центральный банк рф (цб рф), сша, экономика

Эксперт объяснил, почему Россия снизила вложения в гособлигации США

10:10 16.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийский рубль и американский доллар
Российский рубль и американский доллар - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россия поступила логично, практически полностью распродав в феврале свой портфель долгосрочных госбумаг США, которые падают в цене, считает управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
Согласно данным минфина США, в феврале Россия снизила вложения в государственные ценные бумаги США примерно на 389 миллионов долларов, до 5,8 миллиарда. При этом Россия практически полностью распродала свой портфель долгосрочных госбумаг США.
"C сентября 2020 года начался процесс нормализации доходности кривой гособлигаций США. Это естественный процесс и заключается в росте доходностей длинных облигаций, которые реагируют на восстановление экономики. Доходности коротких облигаций зависят от ставки ФРС. Длинные деньги всегда дороже коротких - это природа стоимости денег, плоский наклон свойственен кризису, а сейчас восстановление", - говорит Русецкий.
"В этой связи цены на длинные облигации падают, и логично - продать длинные облигации, чтобы не терять в их стоимости, и купить короткие, что и сделал ЦБ РФ", - добавил он.
Президент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
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Андрей РусецкийРоссияМинистерство финансов СШАФедеральная резервная система СШАЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)СШАЭкономика
 
 
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